Suriye Geçici Hükümeti, Kayseri'deki olayları kınadı - Son Dakika
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Politika

Suriye Geçici Hükümeti, Kayseri'deki olayları kınadı

Suriye Geçici Hükümeti, "Kayseri'de yaşanan olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu üzücü olayların kardeşliğimize gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

01.07.2024 22:20
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Suriye Geçici Hükümeti, " Kayseri'de yaşanan olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu üzücü olayların kardeşliğimize gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" açıklamasında bulundu.

Suriye Geçici Hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Tarih ve coğrafya, Türkler ve Araplar arasında yüzyıllar boyunca var olan kardeşliğe tanıklık etmektedir. Bölgenin yaşadığı tüm zorluklara ve çilelere rağmen, bu kardeşliğin önümüzdeki yüzyıllar boyunca da devam edeceğine dair inancımız tamdır. İki halkın ortak kaderi de bunu gerektirmektedir. Suriye Geçici Hükümeti, katil Esad Rejimi, müttefikleri ve terör örgütlerinin işlediği suçlardan kaçan Suriyeli mültecilere yönelik tüm aşırı görüşlü eylemleri kınamaktadır. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da belirttiği üzere Kayseri'de yaşanan olaylar hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu çerçevede Suriye Geçici Hükümeti Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı'nın saldırganlara karşı attığı yasal adımları da takdir etmektedir. Bu üzücü olayların kardeşliğimize gölge düşürmesine izin vermeyeceğiz" denildi.

Açıklamada, "Ayrıca Suriye Geçici Hükümeti, özgürleştirilmiş bölgelerde yaşayan halkımızı, Kayseri'de yaşanan olayları bahane ederek Türk ve Suriye halkları arasındaki mevcut ittifakı ve devrimin kazanımlarını baltalamayı amaçlayan kışkırtıcı eylemleri reddetmekte ve çağrılara uymamaya davet etmektedir. Suriye halkı bu olayların devrim düşmanları tarafından Türk-Suriye halklarının ilişkilerine zarar vermek amacıyla desteklendiğinin farkındadır. Suriyelilerin seslerini ve duygularını barışçıl bir şekilde Türk kardeşlerimize iletmesine son derece önem verdiğimizi vurgularken; Türk bayrağına yönelik eylemleri şiddetle reddediyor, kurtarılmış bölgelerdeki Türk varlığını hedef alan tüm eylemlerin acilen durmasını istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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