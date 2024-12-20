Suriyelilerin Geri Dönüş Planı Açıklandı

Politika

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Türkiye Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir" dedi.

Güler, TBMM Genel Kurulu'nda 2025 Merkezi Yönetim Bütçe ve 2023 Kesin Hesap Kanun Teklifi görüşmelerine katıldı.

Güler, 2002 yılında sadece 62 savunma projesi yaklaşık yüzde 80 dışa bağımlılık oranıyla yürütüldüğünü belirterek, "Geldiğimiz noktada yüzde seksene varan yerlilik oranıyla proje sayımız yirmi kart artarak bin 132 yükselmiştir. 2023 yılı sonu itibariyle toplam savunma ve havacılık sektör cirosu 15.5 milyar dolara ulaşmıştır. 2002 yılında 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatı 2023 yılında 5.5 milyar dolara yükselmiştir. Türk savunma ve havacılık sektörünün ihracat gelirleri 2024 yılının ilk 11 ayında 5.8 milyar dolara ulaşmıştır. Geçmişte bazı nitelikli ürünleri bugün ihraç eden bir noktadayız. Savunma sanayi ürünlerimizi ihraç ettiğimiz ülke sayısı 185'etiirr. İHA ve SİHA'lar, kara araçları, deniz platformları başta olmak üzere ihraç edilen ürün çeşidi yaklaşık 230'a çıkmış ve Türk savunma sanayi ürünleri küresellikle ön planda yer almaya başlamıştır" ifadelerini kullandı.

2024 yılında uzay, hava, kara, deniz ve elektronik ve AR-GE alanlarında birçok önemli projeyi hayata geçirdiklerini söyleyen Güler, "Beşinci nesil Milli Muharip Uçağı Kaan ve Hürjet uçuş testlerine devam edilmiş, Gökbey helikopterlerin ilk teslimatı gerçekleştirilmiştir. Kızıl Elma İnsansız Savaş Uçağı prototip üretimi test uçuşları sürerken, Anka 3, Bayraktar TB 3, TB 2 Akıncı ve Aksungur İHA'ların kabulleri gerçekleştirilmiştir. Bayraktar TB 3 TCG Anadolu gemisinden iniş destek ekipmanları kullanmadan iniş ve kalkış yapmıştır" diye konuştu.

Türkiye desteklediği Suriyeli sığınmacıların güvenli geri dönüşleri konusunda çalışmaların devam ettiğini kaydeden Güler, "Son dönemde Suriye'deki siyasi gelişmeler ve Esad rejimin devrilmesi bu süreci hızlandırmıştır. İçişleri Bakanlığımız 2024 yılında aylık ortalama 11 bin sığınmacının gönüllü olarak Suriye'ye döndüğünü ancak son gelişmelerle birlikte bu sayının 1 buçuk ila 2 katına çıktığını belirtmiştir. Ayrıca Türkiye Suriyelilerin geri dönüşleri için kabaca iki aşamalı bir plan öngörüldüğü söylenebilir. İlk etapta İdlib çevresindeki kamplarda kalan Suriyelilerin dönüşleri organize edilecek, ardından Türkiye'de yaşayan Suriyelilerin dönüşü için çalışmalar yapılacaktır. Bu kapsamda Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacıların güvenli ve gönüllü geri dönüşleri konusunda ilerleme kaydedildiği ve sürdürüldüğü görülmektedir. Suriye'nin kuzeyindeki güvenli bölgelerde sağlanması için alınan tedbirlerle ilgili olarak Türkiye coğrafyanın kuzeyindeki güvenli bölgelerde istikrarı sağlamak amacıyla çeşitli askeri ve diplomatik adımlar atmaktadır" şeklinde konuştu. - ANKARA