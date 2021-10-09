Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı - Son Dakika

Sürpriz seçim anketi! AK Parti yüzde 32'lere geriledi, Babacan'ın partisi büyük sürpriz yaptı

ORC tarafından yapılan son seçim anketine göre, AK Parti'nin oy oranı yüzde 31.9 olarak belirlendi. Aynı araştırmada CHP'nin oy oranı yüzde 25.9'da kalırken, DEVA Partisi'nin oy oranının 4.7'lere yükseldiği görüldü.

ORC Araştırma Müdürü Mehmet Pösteki, 1-5 Ekim tarihleri arasında yapmış oldukları araştırmanın sonucunu sosyal medya hesabından duyurdu. Yapılan ankette AK Parti'nin oy oranı yüzde 31.9 olarak gösterilirken, Ali Babacan'ın önderliğindeki DEVA Partisi'nin oy oranındaki yükseliş dikkat çekti. AK PARTİ İLE CHP ARASINDAKİ FARK 6 PUAN Araştırmaya katılanlara "Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 31.9'u AK Parti yanıtını verirken, ana muhalefet partisi CHP'yi destekleyenlerin oranı yüzde 25.9'da kaldı. DEVA PARTİSİ'NDEN BÜYÜK SÜRPRİZ Araştırmada İYİ Parti'nin oy oranı yüzde 13.1, MHP'nin oy oranı yüzde 9.4, HDP'nin oy oranı yüzde 8.1, DEVA Partisi'nin oy oranı yüzde 4.7, Gelecek Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.9 olarak belirlendi. İşte ORC'nin araştırmasında partilerin oy oranları;

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