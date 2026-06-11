Suudi Arabistan İran'ı Kınadı - Son Dakika
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Suudi Arabistan İran'ı Kınadı

Suudi Arabistan İran\'ı Kınadı
11.06.2026 14:17
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Suudi Arabistan, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün saldırılarını kınadı, arabuluculuk çağrısı yaptı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün saldırıları kınanarak taraflara Pakistan ve Katar arabuluculuğunda yürütülen yapıcı müzakerelere geri dönülmesi çağrısı yapıldı.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), İran'daki farklı hedeflere "savunma" amaçlı yeni saldırılar düzenlendiğini açıklamış, İran da misilleme olarak Kuveyt'teki Ali Salem ve Ahmed el-Ceber Hava Üsleri ile Bahreyn'deki Şeyh İsa Hava Üssü'ndeki ABD ordusuna ait 18 hedefe, Ürdün'deki ABD hedeflerine saldırı düzenlemişti. Suudi Arabistan, İran'ın Kuveyt, Bahreyn ve Ürdün saldırılarını kınadı. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu tür saldırıların sürmesi bölgede tansiyonu arttıracağı kaydedildi.

Gerginliğin azaltılması ve daha fazla gerginliğin önlenmesi çağrısı yapılan bakanlık açıklamasında, bölgeyi ve halkını savaşa dönüşün sonuçlarından korumak, bölgeye güvenlik ve istikrarın yeniden sağlanmasına katkıda bulunmak için Pakistan ve Katar arabuluculuğunda yürütülen yapıcı müzakerelere geri dönülerek sağduyunun galip gelmesi gerektiği belirtildi. - RİYAD

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Suudi Arabistan İran'ı Kınadı - Son Dakika

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