Suudi Arabistan ve Türkiye, Ukraynalı çocukları geri getirmek için anlaşma üzerinde çalışıyor

Suudi Arabistan ve Türkiye, Rusya'ya gönderilip çocuk evlerine yerleştirilen veya Rus aileler tarafından evlat edinilen Ukraynalı çocukları geri getirmek için bir anlaşma üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Financial Times'ın bildirdiğine göre bu konuda görüşmeler birkaç aydır sürüyor ve eski Chelsea futbol kulübü sahibi Roman Abramovich de bu arabuluculuk sürecine dahil olmuş. Habere göre, Kyiv ve Moskova yetkilileri, 2022 Şubat'ında tam ölçekli işgalinden bu yana Rusya'ya taşınan çocukların listelerini hazırlıyorlar.

Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenskiy, defalarca çocuklarını geri getirmek için yabancı liderlere başvurdu. Ukrayna, geçen yılki işgalinden bu yana yaklaşık 19.500 çocuğun Rusya'ya veya Rus işgali altındaki Kırım'a taşındığını tahmin ediyor. Resmi verilere göre, şimdiye kadar sadece 385 çocuk geri getirildi.

Moskova, çocukları kaçırdığını reddediyor ve onların kendi güvenlikleri için taşındığını iddia ediyor. Ancak, Haziran ayında, Ukrayna savcıları, eskiden işgal altında olan Kherson şehrindeki birçok yetimin yasadışı olarak sınırdışı edilmesi konusunda bir Rus politikacı ve iki şüpheli işbirlikçisine savaş suçlarından suçlama yöneltti.

Mart ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın çocuk hakları komiseri Maria Lvova-Belova'ya, Ukrayna'dan çocukları kaçırmakla suçlayarak tutuklama emri çıkardı. Ancak Rusya, bu iddiaları reddederek mahkemenin yetkisini tanımadığını ve emirlerin geçersiz olduğunu belirtti.