Suudi Arabistan ve Türkiye, Ukraynalı çocukları geri getirmek için anlaşma üzerinde çalışıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Suudi Arabistan ve Türkiye, Ukraynalı çocukları geri getirmek için anlaşma üzerinde çalışıyor

18.07.2023 16:46

Suudi Arabistan ve Türkiye, Rusya'ya gönderilip çocuk evlerine yerleştirilen veya Rus aileler tarafından evlat edinilen Ukraynalı çocukları geri getirmek için bir anlaşma üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Kyiv ve Moskova yetkilileri, 2022 Şubat'ında tam ölçekli işgalinden bu yana Rusya'ya taşınan çocukların listelerini hazırlıyorlar. Ukrayna, geçen yılki işgalinden bu yana yaklaşık 19.500 çocuğun Rusya'ya veya Rus işgali altındaki Kırım'a taşındığını tahmin ediyor. Ancak şimdiye kadar sadece 385 çocuk geri getirildi.

Suudi Arabistan ve Türkiye, Rusya'ya gönderilip çocuk evlerine yerleştirilen veya Rus aileler tarafından evlat edinilen Ukraynalı çocukları geri getirmek için bir anlaşma üzerinde anlaşmaya çalışıyor. Financial Times'ın bildirdiğine göre bu konuda görüşmeler birkaç aydır sürüyor ve eski Chelsea futbol kulübü sahibi Roman Abramovich de bu arabuluculuk sürecine dahil olmuş. Habere göre, Kyiv ve Moskova yetkilileri, 2022 Şubat'ında tam ölçekli işgalinden bu yana Rusya'ya taşınan çocukların listelerini hazırlıyorlar.

Ukrayna Başkanı Volodymyr Zelenskiy, defalarca çocuklarını geri getirmek için yabancı liderlere başvurdu. Ukrayna, geçen yılki işgalinden bu yana yaklaşık 19.500 çocuğun Rusya'ya veya Rus işgali altındaki Kırım'a taşındığını tahmin ediyor. Resmi verilere göre, şimdiye kadar sadece 385 çocuk geri getirildi.

Moskova, çocukları kaçırdığını reddediyor ve onların kendi güvenlikleri için taşındığını iddia ediyor. Ancak, Haziran ayında, Ukrayna savcıları, eskiden işgal altında olan Kherson şehrindeki birçok yetimin yasadışı olarak sınırdışı edilmesi konusunda bir Rus politikacı ve iki şüpheli işbirlikçisine savaş suçlarından suçlama yöneltti.

Mart ayında, Uluslararası Ceza Mahkemesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya'nın çocuk hakları komiseri Maria Lvova-Belova'ya, Ukrayna'dan çocukları kaçırmakla suçlayarak tutuklama emri çıkardı. Ancak Rusya, bu iddiaları reddederek mahkemenin yetkisini tanımadığını ve emirlerin geçersiz olduğunu belirtti.

YORUMLAR
500

Dünya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Suudi Arabistan ve Türkiye, Ukraynalı çocukları geri getirmek için anlaşma üzerinde çalışıyor - Son Dakika


Son Dakika
16:48 Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na çoşkulu karşılama
16:42 Yurda döndüler! Tarih yazan A Milli Kadın Voleybol Takımı'na çoşkulu karşılama
16:20 RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Başakşehir FK'nin yeni adı Rams Başakşehir oldu
16:16 RAMS Global ile isim sponsorluğu anlaşması imzalayan Başakşehir FK'nin yeni adı RAMS Başakşehir oldu
16:12 Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına tepki gösterdi: Maaş öder gibi
16:08 Defne Samyeli, 5 bin TL'ye nemlendirici satılmasına isyan etti: Maaş öder gibi
16:09 İmara açılan alanlar ve kaçak inşaatlar, Foça Belediyesi önünde protesto edildi
16:02 İzmir Foça'da, imara açılan alanlar ve kaçak inşaatlar belediye önünde protesto edildi
15:56 Beşiktaş, Southampton'dan Lyanco'yu transfer etti
15:49 Savunmaya aranan kan bulundu! Beşiktaş'ın yeni yıldızı Lyanco, yarın İstanbul'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2023 17:14:05. #1.12#
SON DAKİKA: Suudi Arabistan ve Türkiye, Ukraynalı çocukları geri getirmek için anlaşma üzerinde çalışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement