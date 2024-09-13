Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika
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Politika

Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt

Tahir Büyükakın\'dan Özgür Özel\'e Sert Yanıt

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Kandıra'ya yapılacak çöp tesisi üzerinden yaptığı eleştirilere sert bir yanıt vererek, geçmişteki İzmir'deki çevre sorunlarını hatırlattı.

13.09.2024 22:44  Güncelleme: 22:45
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra'ya yapılması planlanan çöp tesisi üzerinden kendisini eleştiren CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yıllardır yönettikleri İzmir'deki toplu balık ölümlerini hatırlatarak cevap verdi.

Bir dizi programlara katılmak üzere Kocaeli'ye gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kandıra'ya yapılması planlanan çöp tesis üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ni eleştirdi. Eleştirilerin ardından Özgür Özel'e cevap, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'dan geldi. Özel'in çevre konusunda bırakın birilerine yardım etmeyi, asıl kendisinin yardıma ihtiyacı olduğunu belirten Büyükakın, "Kendisi muhtac-ı himmet bir dede, nerde kaldı gayrıya himmet ede. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'yeşili yok etmek istiyor, Kandıra'ya zulmediyor' demiş. Biz ne Kandıra'ya ne başka bir ilçeye zulmederiz; yeşili de asla yok etmeyiz. Biz sadece daha temiz daha yaşanabilir bir çevre için gece gündüz çalışırız. Artıma tesisleri yapar, bir damla atık suyu artırılmadan denize bırakmaz, denizde yıllardır birikmiş çamuru bile temizleriz. Sanırım bizi denizi foseptik gibi kullanarak balık ölümlerine sebep olan İzmir Büyükşehir Belediyesi ile karıştırdınız. Yönetime gelirseniz ne yapacağınızı yıllardır yönettiğiniz belediyelerin sebep olduğu çevre facialarından çok çok iyi biliyoruz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Tahir Büyükakın'dan Özgür Özel'e Sert Yanıt - Son Dakika
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