Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: "Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır" - Son Dakika
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Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: "Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır"

16.10.2022 18:51

Son dakika haberine göre Diyarbakır'da bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: "Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır" Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği'nin gerçekleştirdiği "Alimler Buluşması" konferansında yaptığı konuşmasında...

Diyarbakır'da bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: " Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır"

DİYARBAKIR - Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Diyarbakır'da Alimler ve Medreseler Birliği'nin gerçekleştirdiği "Alimler Buluşması" konferansında yaptığı konuşmasında "Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır. Emniyet sağlandı, Diğer ülkelerle irtibatımız iyidir." dedi.

Diyarbakır'da düzenlenen ve iki gün devam eden "7. Alimler Buluşması" toplantısına Türkiye, Suriye, İran, Afganistan'dan çok sayıda davetli katıldı. Davetliler arasında dikkat çeken isimlerden biri de Afganistan İslam Emirliği ve Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid oldu. İhlas Haber Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Mücahid, Diyarbakır'ın güzel bir şehir olduğunu ve burada 7. Alimler Toplantısına davetli olduklarını söyledi. Alimlerin konuşmalarını dinleyip tanıştıklarını ifade eden Mücahid, "Medreseler ve ilimle ilgili bütün alimlerin görüşlerini alıp birimizle fikir alışverişinde bulunduk" dedi. "Afganistan'da şu an savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır" diyen Mücahid, "Emniyet sağlandı, diğer ülkelerle de irtibatımız iyidir. Afganistan'da eroin üretimi yasaklanmıştır. Şu anda birkaç depoda kaldı. Onlarda kaçakçılar tarafından götürülecek. 1-2 sene içinde tam olarak tertemiz olacak." diye konuştu.

Diyarbakır'ı sevdiğini belirten sözcü Mücahid, "Programımız bitmiştir, sadece tarihi yerleri görmek istiyorum. Umudumuz ileriki zamanlarda yine bu güzel şehre gelmek" ifadelerini kullandı.

Davetliler, programın bitmesiyle Diyarbakır'ı gezdikten sonra kentten ayrılacak.

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Kaynak: İHA

Zabihullah Mücahid, Afganistan, Diyarbakır, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: 'Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberleri | Diyarbakır'da bulunan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid: "Afganistan'da şu anda savaş durmuş ve işgalci güçler çıkartılmıştır" - Son Dakika
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