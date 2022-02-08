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Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir - Son Dakika

Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir

08.02.2022 13:33

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın erken seçim için çok konuşulacak bir formülü ortaya koydu. Tanju Özcan, "11 cesur milletvekili istifa ederse, ara seçim yapılacak. Seçmenin yüzde 56'sı sandık başına gidecek 30 milletvekili için. Bu da ara seçim olmaz genel seçime döner. Muhalefet bu öneriyi kabul ederse bu istifaların 15 Mart'ta genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor. Ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir." ifadelerini kullandı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, sabah yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Bugün saat 12:00'de Türkiye'yi aydınlığa çıkartacak, ülkenin 20 yılını heba eden bu iktidardan kurtulmamız için erken seçimin kapısını sonuna kadar açacak önerimi kamuoyu ile paylaşacağım. İnşallah muhalefet hayır demez!" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımının ardından dediği saatte konuşma yapan Özcan, Türkiye'nin çok önemli sorunları olduğunu ve artık bu duruma "dur" deme zamanının geldiğini belirtti. Muhalefet liderlerine çağrıda bulunan Bolu Belediye Başkanı Özcan, erken seçim için 11 milletvekilinin istifasının yeterli olacağını iddia etti.

"11 VEKİL İSTİFA EDERSE SEÇİME GİDİLECEK"

Şu ana kadar 19 milletvekilinin koltuğunun boşalttığını belirten Özcan, 11 milletvekilinin daha istifasıyla ara seçime gidileceğini savundu. "11 cesur milletvekiline" ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bir gün bile kaybedecek zamanının olmadığını belirtti.

"ERDOĞAN'IN GENEL SEÇİME GİTMEME ŞANSI YOK"

İşte Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın erken seçim formülüyle ilgili yaptığı açıklama şöyle: "Muhalefet liderleri bu çağrıma kulak verirlerse 11 cesur milletvekili istifa ederse, ara seçim yapılacak. Seçmenin yüzde 56'sı sandık başına gidecek 30 milletvekili için. Bu da ara seçim olmaz genel seçime döner. Muhalefet bu öneriyi kabul ederse bu istifaların 15 Mart'ta genel kurulda kabul edilmesi gerekiyor. O yüzden bir gün bile kaybedecek gün yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da genel seçime gitmeme şansı yok. Öyle olursa kaybettiğini şimdiden ilan etmiş, kabul etmiş olur.

"BEN ARTIK BİTTİ DİYORSAM, BU İŞ BİTMİŞTİR"

Şu kardeşinize güvenin, siyasi hayatı halkın içinde geçti bu kardeşinizin. Diyorum ki milletin sesini iyi duyabilen, hayatı halkın içinde olsan siyasetçi olarak diyorum ki, ben artık bitti diyorsam bu iş bitmiştir. Haydi bir cesaret. Liderler tamam derse, millet adına 11 vekil arkadaşımız gövdesini taşın altına koyacaktır."

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Son Dakika Politika Tanju Özcan'dan erken seçim formülü: 11 vekil istifa ederse bu iş bitmiştir - Son Dakika


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