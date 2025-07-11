Tarihi günde Pervin Buldan\'dan Sırrı Süreyya Önder\'e duygusal mesaj

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Abdullah Öcalan'a yönelik yaptığı çağrıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" süreci Süleymaniye'de düzenlenen silah bırakma töreniyle yeni bir aşamaya girdi.

Tören öncesinde, DEM Parti İmralı Heyeti üyesi ve Van Milletvekili Pervin Buldan sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, hayatını kaybeden Sırrı Süreyya Önder'e hitaben duygusal bir mesaj yayımladı.

"RAHAT UYU YOLDAŞ SIRRI"

Buldan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Hayırlı bir Cuma. Biliyorum izliyorsun, görüyorsun, mutlu ve huzurlusun. Rahat uyu yoldaş Sırrı. Bugün silahlar teslim edilecek. Artık gençlerin ölmediği, annelerin ağlamadığı bir gelecek var önümüzde. Barış sana armağan olsun."