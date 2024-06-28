Tarihi Kentler Birliği Online Toplantısı Gerçekleştirildi

Politika

Tarihi Kentler Birliği (TKB) Encümen Üyesi Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, birliğin Ankara Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında online olarak gerçekleştirdiği ilk toplantısına katılarak görüşlerini dile getirdi.

Tarihi Kentler Birliği Başkanlığı'nın 8 Haziran tarihinde yapılan Meclis Toplantısı'nda birliğin yeni başkanı seçilen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ilk toplantısını encümen üyeleri ile birlikte online olarak gerçekleştirdi. Tarihi Kentler Birliği'nin Encümen Üyesi Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın da katıldığı toplantıda, Türkiye'nin kültür varlıklarının korunması için belediyelerin yapacağı çalışmalar masaya yatırıldı. Başkan Durbay, toplantı ile ilgili yaptığı açıklamada, belediyelerin ülke tarihini ve kültürünü korumada önemli görevlerinin bulunduğunu kaydederek "Tarihi Kentler Birliği'nin online olarak gerçekleştirdiği ilk toplantısını gerçekleştirdik. Tarihi Kentler Birliği Başkanımız Sayın Mansur Yavaş başkanlığında yapılan toplantıda, ülkemizin kültürel mirasını koruyacak, kültürel miras alanında iş birliğini geliştirecek ve gelecek nesillere aktarılması yönünde yapılacak olan çalışmaları ele aldık. Manisa'mızın kalbi olan Şehzadeler ilçemizin ve kentimizin kültürel değerlerini bir bütün olarak dünyaya duyurmak ve yapacağımız iş birlikleri ile hak ettikleri noktaya ulaştırmak için elimizden gelen çalışmaları planlı bir şekilde hayata geçireceğiz." diye konuştu. - MANİSA