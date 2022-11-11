Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Ampute Milli Takımı'na disiplin soruşturması açıldı - Son Dakika
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Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Ampute Milli Takımı'na disiplin soruşturması açıldı

11.11.2022 19:54
Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Ampute Milli Takımı'na disiplin soruşturması açıldı

Tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olarak Türkiye'ye büyük gurur yaşatan Ampute Milli Takımı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret edince başına gelmeyen kalmadı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, ziyaretin hemen ardından "İzinsiz programlara katıldılar" gerekçesiyle Ampute Milli Takımı'nı disipline verdi.

Angola'yı 9 Ekim'de yapılan karşılaşmada 4-1 yenerek tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonu olan Türkiye Ampute Milli Takımı, disiplin şoku yaşadı. Davet üzerine Ampute Milli Takımı 8 Kasım'da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı makamında ziyaret etti. 12 ampute futbolcu ve 3 teknik adamla sohbet eden Yavaş ziyareti sosyal medya hesabından paylaştı.

YAVAŞ ZİYARETİNİN ARDINDAN DİSİPLİN SORUŞTURMASI

Ampute ekibi Yavaş'a "06 Mansur Yavaş" yazılı forma hediye ederken, sporcular hiç beklemedikleri bir durumla karşılaştı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu, Mansur Yavaş'ı ziyaret eden Dünya Şampiyonu Ampute Milli Takımı'nı disipline verdi.

"TEDBİRSİZ OLARAK DİSİPLİN KURULUNA SEVK"

Milli takımdaki 12 futbolcunun kulüpleriyle 3 teknik adama federasyon tarafından haklarında disiplin soruşturması başlatıldığını belirten bir yazı gönderildi. Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Oğuz Altınkaynak imzasıyla gönderilen tebligatta, "Kulübünüz sporcularından. Federasyonumuz yetkililerinin izni ve bilgisi olmaksızın milli takım forması/eşofmanı ile çeşitli programlara katıldığı tespit edilmiştir. Adı geçen sporcular, tedbirsiz olarak disiplin kuruluna sevk edilmiş olup, adı geçenlerin yazılı savunmalarının iş bu yazımızın tebligatından üç gün içerisinde federasyonumuzun …….. nolu faksına gönderilmesini, savunma vermediği takdirde savunmadan vazgeçmiş sayılarak hakkında dosyadaki mevcut bilgi ve belgeler ile nihai karar verileceğinin bilinmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini rica ederim" ifadeleri kullanıldı.

FEDERASYONDAN UYARI MESAJI

Mansur Yavaş'ı ziyaretin ardından Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu'nun resmi sitesinden yayınladığı uyarı mesajı dikkat çekti. Mesajda, yapılacak tüm ziyaretler öncesi federasyon başkanlığından izin alınması gerektiği belirtilerek, "Federasyonumuz bünyesinde yer alan branşlarımız ile ilgili bütün medya, resmi kurum ve kuruluşlar, belediye, firma ve spor kuruluşları ziyaret – talep ve tüm kabullerin, Federasyonumuz Başkanlığının bilgisi ve programı olmaksızın yapılmaması hususunda gerekli özenin gösterilmesi aksi hallerde idari işlemin yapılacağın bilinmesi arz olunur" denildi.

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