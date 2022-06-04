Tarım Bakanı Kirişci'den Kahramankazan'a kapalı sulama sistemi müjdesi

Tarım Bakanı Vahit Kirişci, Kahramankazanlı çiftçileri sevindirecek haber verdi. Kapalı sulama sistemi müjdesi veren Kirişçi, sistemin en kısa sürede kurulması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kahramankazanlı çiftçilerin yüzünü güldürecek bir müjde vererek, ilçedeki tarım alanlarına kapalı sulama sisteminin en kısa sürede kurulması için gerekli çalışmaların yapılacağını söyledi. Çiftçilerin uzun yıllardır beklediği kapalı sulama sistemi sayesinde yoğun bir tarım ve hayvancılık potansiyeline sahip olan ilçede, su kaybının önüne geçilerek, daha az suyla daha çok alanın sulanması sağlanacak, sulanamayan alanlar da suyla buluşturulmuş olacak.

Bakan Kirişci, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Kahramankazan'da Belediye Başkanı Serhat Oğuz'u ziyaret etti. Bakan Kirişci'ye ziyareti sırasında, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız ve bakanlık bürokratları da eşlik etti. Başkan Oğuz makamında ağırladığı misafirine ilçede tarımsal kalkınmanın desteklenmesi alanında yaptıkları çalımalar ve geliştirdikleri projelere ilişkin bir sunum yaptı. Oğuz ayrıca, ilçelerinde bakanlık tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin de Bakan Kirişci'ye bilgi verdi.

Kapalı sulama sistemi

Başkan Oğuz, sunum sırasında Kahramankazanlı çiftçilerin ilçelerindeki tarım alanlarına kapalı sulama sistemi kurulmasını uzun yıllardır beklediklerini anlatarak, bu sistemin hayata geçirilmesi için Bakan Kirişci'den yardım istedi. Bakan Kirişci bunun üzerine, bakanlık bürokratlarına, ilçeye kapalı sulama sisteminin en kısa sürede kazandırılması için gerekli çalışmaların yapılması yönünde talimat verdi Oğuz ayrıca, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından ilçelerinde yürütülen Ova Çayı Islah çalışmalarının son 4 km'lik etabının da tamamlanmasını beklediklerini iletti. Kirişci bunun üzerine de bu çalışmaların da en kısa sürede tamamlanmasını sağlayacaklarını ifade etti. Bakan Kirişçi'nin bu müjdeleri makam odasında bulunan çiftçiler arasında büyük bir sevinç oluşturdu. Başkan Oğuz ve çiftçiler, Bakan Kirişci'ye verdiği bu müjde sonrasında teşekkür etti. Kapalı sulama sisteminin, tarım ve hayvancılık alanında yoğun bir potansiyele sahip olan Kahramankazan'da hayata geçirilmesiyle birlikte ilçeye bu alanda önemli bir katkı sunulmuş olacak. Böylece, su kaybının önüne geçilerek, daha az suyla daha çok alanın sulanması sağlanırken, sulanamayan alanlar da suyla buluşturulmuş olacak.

"Kahramankazan'ın gönlümüzde ayrı yeri var"

Bakan Kirişci, Kahramanmaraş'tan sonra "Kahramanlık" unvanını alan ikinci önemli yerleşim yerinin Kahramankazan olduğunu anımsatarak, "Bu ilçemizin 15 Temmuz hain darbe girişiminde sergilemiş olduğu bu savunma, bu ülkeye namahrem elinin değmemesi adına gösterdiği cesaret, üstün direniş her türlü takdirin üzerindedir" dedi.

Kahramankazan haklının her zaman yanında olduklarını ifade eden Kirişci sözlerine şöyle devam etti:

"Bu topraklarda bugün bir Tarım ve Orman Bakanı olarak program icra edebiliyorsam, bunu şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vesileyle başta şehitlerimize rahmet niyaz ederken, gazilerimize de hayırlı ömürler diliyoruz. Kahramankazan'ımızın bizim kendi değerlerimiz arasında bu manada da apayrı bir yeri var."

Başkan Oğuz da, sanayinin yanı sıra aynı zamanda önemli bir tarım ve hayvancılık ilçesi olan Kahramanakazan'ın kapalı sulama sisteminin tamamlanmasıyla önemli bir değere daha kavuşacağını söyledi. Oğuz, özellikle çiftçilerin uzun süredir bekledikleri kapalı sulama sisteminin ilçelerine kazandırılmasının tarımsal verimliliği de önemli ölçüde artıracağını ifade etti. Projenin çiftçi ve üreticiler başta olmak üzere tüm Kahramankazan'a şimdiden hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunan Oğuz, "Bakanımız Vahit Kirişçi'ye desteklerinden dolayı çiftçilerimiz adına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Süne çalışması katıldı, çiftçilerle çapa yaptı

Bakan Kirişçi ve Başkan Oğuz, ilçedeki esnafları ziyaret ederek, kendilerine hayırlı işler bol kazançlar diledi. Kirişçi daha sonra AK Parti ve MHP ilçe başkanlıklarını ziyaret etti. Kirişçi daha sonra Bitik Köyü'ndeki bir buğday tarlasında süne ile mücadele çalışması yapan ilçe tarım müdürlüğü ekipleriyle birlikte çalışmalara katıldı. Kirişçi ayrıca, domates tarlasında tarım işçileriyle birlikte çapa yaptı. - ANKARA