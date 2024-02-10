Tarım Bakanı Yumaklı, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tarım Bakanı Yumaklı, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi. 'Topraktan Geleceğe' ana temalı 'Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi'ne katılan Bakan Yumaklı, daha sonra bir otelde tarım sektörü temsilcileriyle basına kapalı toplantı düzenledi.

10.02.2024 16:00  Güncelleme: 16:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım Orman Bakanı Yumaklı, tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi

MERSİN - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de tarım sektörü temsilcileri ile bir araya geldi.

'Topraktan Geleceğe' ana temalı 'Türkiye Yüzyılında Üretim Zirvesi'ne katılan Bakan Yumaklı, daha sonra bir otelde tarım sektörü temsilcileri ile basına kapalı toplantı düzenledi. Toplantıya, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı.

Bakan Yumaklı, ayrıca beraberindeki heyetle merkez Akdeniz ilçesindeki Karaduvar Balıkçı Barınağı'nı da ziyaret ederek incelemede bulundu, yetkililerden bilgi aldı. Bakan Yumaklı, sohbet ettiği balıkçılarla fotoğraf çektirdi. Bakan Yumaklı'ya Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın yanı sıra siyasi parti temsilcileri, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serdar Soydan ile Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak da eşlik etti.

Tarım Bakanı Yumaklı, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi
Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Mersin Valiliği, Türkiye, Mersin, Tarım, Valilik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım Bakanı Yumaklı, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 23:16:54. #1.12#
SON DAKİKA: Tarım Bakanı Yumaklı, tarım sektörü temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement