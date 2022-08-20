Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı: Böyle lider görülmedi, bizleri öyle çalıştırıyor ki

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider; AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç ve partililerle birlikte aşure ikramında bulundu. Selden etkilenen tekstil fabrikasında incelemelerde bulundu. Kumluca beldesi Zafer Köyünde taşkın koruma çalışmaları denetleyen Gizligider, Kozcağız Barajı'nda Vali Nurtaç Arslan ve DSİ yetkilileri ve Zonguldak Orman Bölge müdürü Faruk Bayraktaroğlu ile birlikte inceledi.

"SABAH, ÖĞLEN, AKŞAM BARTIN DÜŞÜNÜR"

Ulus İlçesi Abdipaşa beldesinde faaliyet gösteren defne yaprağı işleme fabrikasını ziyaret eden Gizligider, çay bahçesinde vatandaşlara hitap etti. Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider "Öncelikle ben grup başkanvekilimize teşekkür ederim. Buradan bütün kalbimle şunları paylaşmak isterim. Bartın olarak başkanımızın kıymetini bilin. Samimiyetle söylüyorum. Hep birlikte milletvekilliği yaptığımız 7 yıl boyunca iki dönem boyunca yaşadım. Sabah, öğlen, akşam Bartın düşünür" diye konuştu.

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