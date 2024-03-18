Tarım ve Orman Bakanı: AB'ye ihraç edilen ballarda hile tespit edildi, ancak RASSF bildirimi alınmadı - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: AB'ye ihraç edilen ballarda hile tespit edildi, ancak RASSF bildirimi alınmadı

Tarım ve Orman Bakanı: AB\'ye ihraç edilen ballarda hile tespit edildi, ancak RASSF bildirimi alınmadı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un soru önergesine verdiği yanıtta, 2023 ve 2024 yıllarında AB ülkelerine ihraç edilen ballarda hile tespit edildiğine dair Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASSF) bildirimi alınmadığını belirtti. Bakan Yumaklı, balda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların ürünlerinin toplatıldığını ve idari para cezası uygulandığını ifade etti.

18.03.2024 11:04  Güncelleme: 11:07
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2023 ve 2024 yıllarında AB ülkelerine ihraç edilen ballarda hile tespit edildiğine dair Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi (RASSF) bildirimi alınmadığını bildirdi.???????

Yumaklı, CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut'un, Türkiye'de üretilip AB'ye ihraç edilen balların içeriğine yönelik denetimlerine ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakanlığının, Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu ile Türk Gıda Kodeksi'ne uygunluk çerçevesinde gıdaların üretim, işleme ve dağıtım aşamalarında gıda güvenirliği ve hijyen kurallarıyla ilgili denetimler yaptığını kaydeden Yumaklı, risk esasına dayalı olarak yürütülen rutin denetim ve kontrollerin yanı sıra şüphe ve şikayet üzerine ALO 174 Gıda Hattı ihbarları ve CİMER başvuruları kapsamında da denetimlerin sürdürüldüğünü belirtti.

Bakan Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızca balda taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların ürünleri piyasadan toplatılmakta ve idari para cezası uygulanmaktadır. 2023 yılında yaklaşık 1 milyon 300 bin yurt içi gıda kontrolü gerçekleştirilmiş olup 17 bin 652 uygunsuzluk tespit edilmiştir. Bunlar için yaklaşık 535 milyon lira idari para cezası kesilmiş, 243 işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. AB üye ülkeleri tarafından yapılan resmi kontrollerde tespit edilen olumsuzluklar, AB Komisyonuna bildirilmekte ve AB Komisyonu nihai değerlendirme sonucu, Gıda ve Yemde Hızlı Alarm Sistemi üzerinden ilan edilmektedir. 2023 ve 2024 yıllarında AB üye ülkelerine yapılan bal ihracatında üründe hile tespit edildiğine dair RASSF bildirimi alınmamıştır."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı: AB'ye ihraç edilen ballarda hile tespit edildi, ancak RASSF bildirimi alınmadı - Son Dakika

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