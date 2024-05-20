Tarım ve Orman Bakanı: Gıda işletmelerine 227 milyon lira idari para cezası kesildi - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Gıda işletmelerine 227 milyon lira idari para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı: Gıda işletmelerine 227 milyon lira idari para cezası kesildi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildiğini, 118 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi. Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda denetimlerine, taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

20.05.2024 11:25
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılında gıda işletmelerine yönelik denetimlerde 227 milyon liranın üzerinde idari para cezası kesildiğini, 118 işletme hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Yumaklı, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer'in, gıda denetimlerine, taklit ve tağşiş ürünlere ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Bakanlıklarınca gıda alanında çeşitli denetimlerin yapıldığını hatırlatan Yumaklı, taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen, kişilerin hayatını, sağlığını tehlikeye düşürecek şekilde bozulmuş, değiştirilmiş gıdaları üretenlerin ve satanların belirli aralıklarla kamuoyuna açıklandığını belirtti.

Gıda güvenilirliğinin sağlanması, tüketicilerin aldatılmasının önlenmesi amacıyla üretici veya piyasaya arz sağlayıcı işletmelere gerçekleştirilen kontrollerin risk esasına göre planlandığını aktaran Yumaklı, ön bildirim gereken haller dışında kontrollerin habersiz yapıldığını vurguladı.

Bakanlıklarının, gıda konusunda, yasalarla verilmiş tüm yetkileri tereddütsüz kullandığına işaret eden Yumaklı, gıda güvenilirliğinin sağlanmasına, tüketicinin korunmasına ve bilgilendirilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürdüklerini belirterek yılın ilk 4 ayına ilişkin denetim sonuçlarını açıkladı. Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, şunları kaydetti:

"3 Mayıs 2024 itibarıyla gıda işletmelerine 375 bin 246 denetim yapılmış olup denetim sonucunda olumsuzluk tespit edilen 4 bin 990 işletmeye toplamda 227 milyon 146 bin 180 lira idari para cezası uygulanmıştır. 118 işletme için Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Bakanlığımız kontrol görevlileri tarafından gıda numune alma planı kapsamında çiğ kırmızı et, kıyma, hazırlanmış kırmızı et karışımları ve kırmızı et ürünlerinde, domuz eti ve tek tırnaklı hayvan eti aranması amacıyla numuneler alınarak analizler yapılmakta ve mevzuata aykırılık tespit edilen durumlarda gerekli yasal işlemler uygulanmaktadır."

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanı: Gıda işletmelerine 227 milyon lira idari para cezası kesildi - Son Dakika
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