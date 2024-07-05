Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bilecik\'te Partililerle Buluştu

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Bilecik İl Başkanlığında partililerle bir araya geldi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir takım ziyaretler ve açılışlar yapmak üzere Bilecik'e geldi. Bakan Yumaklı ilk olarak Bilecik Valilisi Şefik Aygöl'ü makamında ziyaret etti. Ardından Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret eden Bakan Yumaklı, İl Müdürü Necmettin Yoldaş'tan kurum hakkında bilgi aldı. Cuma namazını tarihi Orhan Gazi Camiinde kılan Bakan Yumaklı, ardından Osmanlı Devletinin kurucusu Osman Gazi'nin kayınpederi devletin manevi kurucusu Şeyh Edebali Türbesi'ni ziyaret etti. Burada dua okuyan Bakan Yumaklı, İl Genel Meclis Salonu'nda saat tarım sektöründe faaliyet gösteren işletmeler ve yatırımcılar ile buluştu.

Son olarak AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım'ı makamında ziyaret eden Bakan Yumaklı'yı parti binası önünde Kadın Kolları Başkanı Av. Semra Aydemir karşıladı. Ardından parti binasında belediye başkanları ve partililerle bir araya gelen Bakan Yumaklı'ya Milletvekili Halil Eldemir de eşlik etti.

Öte yandan, ziyarette Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Servet Yılmaz da hazırda bulundu. - BİLECİK