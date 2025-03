Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "İnsanların sokağa çağrılarak yolsuzlukların perdelenme amacı güttüğünü herkes biliyor"

KASTAMONU - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Yolsuzluğa yönelik operasyonlar oldu, ancak bunlar konuşulmayıp insanların sokağa davet edilerek bir akıl tutulması yaşandığını görüyoruz" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Yumaklı, ziyarette partililerle bayramlaşarak sohbet etti. Ziyarette konuşan Bakan Yumaklı, ülke gündemi ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yaptığı yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"Son 22 yılda 11 binin üzerinde tesise yaklaşık 3,5 milyar lira harcanarak yapılan yapıldı"

Son 22 yılda 11 binin üzerinde tesise yaklaşık 3,5 milyar lira harcadıklarını söyleyen Bakan Yumaklı, "Bizler huzur içerisinde özgürce, memleketin her karışının sahibi olmaktan onur duyan bir millet olarak Ramazanımızı da geçirdik. Birlikte iftarlar yaptık, bir sofranın etrafında lokmamızı paylaştık. Rabbim bayrama eriştirdi. Bu bayramı da kutluyoruz. Ancak hepimizin maalesef ki hani kundaktaki bebekten yaşlılara kadar hiçbir ayrım gözetmeksizin katliam yapıldığını gördük. Bunları da maalesef ki dünyanın hiçbir ülkesinden zerre kadar bir ses gelmeden bütün dünyanın seyrettiği bir ortamda yapıyoruz. Sadece bir ülke hariç, o da Türkiye, sadece bir lider hariç o da bizim Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bunun bir katliam olduğunu haykırıp. Hem diplomasi hem de uluslararası hukukun gereğini yerine getirmek için gayret sarf eden bir lider ve onun yol arkadaşlarıyız. İnşallah oralarda felaha kavuşur diyorum. Değerli kardeşlerim, bizler AK Parti olarak halkın ferahını, mutluluğunu, huzurunu sağlamak adına milletimizin rızasını kazanmak adına çalışıyoruz. Buna ahdetmişiz. Çünkü bizim liderimiz, ahdetmiş. Çünkü yıkıcı değil, yapıcıyız, ortak noktalarımızı çoğaltmaya itina gösteriyoruz. Yaptığım her işte bu memleketin faydasına olacak her hizmette bir tek gayemiz var, o da milletimizin duasına mazhar olmak. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı şiarla devam edeceğiz. Gerilim, kavga, münakaşa, bunların hiçbir zaman için peşinde olmadık. Bugün de olmayacağız, bundan sonra da olmayacağız. Ayrıştırmanın tarafında dün de değildik, bugün de değiliz, yarın da olmayacağız. Son 22 yılda 11 binin üzerinde tesise yaklaşık 3,5 milyar lira harcanarak içme suyu, sulama, baraj, enerji tesisi, taşkın, sel, dere ıslahı aklınıza ne gelirse bu yapıların tamamı yapıldı. Bu tür yatırımların bütün Cumhuriyet tarihini ele aldığımızda AK Parti hükümetleri döneminde yapıldı. Bu da bizim sadece bir örnek veriyorum. Bütün bakanlıkları uhdesindeki konuları dikkate aldığımızda bu hizmetin büyüklüğü de ortaya çıkmış oluyor" dedi.

"İnsanların sokağa çağrılarak yolsuzlukların perdelenme amacı güttüğünü herkes biliyor"

Türkiye'nin etrafının bir ateş çemberiyle çevrili olduğunu belirten Bakan Yumaklı, "Şöyle bir gözlerimizi kapayıp taharrür ettiğimizde görebiliriz. Dünya çok farklı krizlerle boğuşuyor. Biz de hep her zaman söylediğimiz gibi lüzumsuz tartışmalara enerjimizi harcamayacağız. Bugün geldiğimiz öyle bir nokta ki, artık 40 yıldır Türkiye'nin muzdarip olduğu kaynaklarını adeta dipsiz bir kuyuya atmak zorunda kaldığı terörsüz Türkiye'ye anlayışıyla artık bitirme noktasına gelmiş durumda. Millet iradesini ve Türkiye'nin bölgedeki gücüne ve söz sahibi olmasına tahammül edemeyen güç odakları her zaman için olacak. Bu bizim için asla ve asla gevşemememiz gerektiğini gösteren çok önemli bir husus. Onlar boş durmayacaklar, dışarıdan durduramayanlar durduramayacaklarını düşünenler, içeriyi karıştırmakla alakalı projelerini devreye alacaklardır. Biz onların yakmak istedikleri fitne ateşinin, AK Parti hükümetleri öncesinde memlekete neler kaybettirdiğini bilen insanlar olarak, bu umutlarını mutlaka ama mutlaka gözümüzün önünde tutacağız ve son derece dikkatli olacağız. Şimdi yolsuzluklara operasyonlar oldu, bir yargı süreci başladı. Ancak bunlar konuşulmayıp sokağa insanların davet edilerek bir akıl tutulması yaşandığını görüyor. Şikayet edilen CHP'li, şikayet eden CHP'li, yolsuzluk belgelerini veren CHP'li, ifade veren ve olayları anlatan CHP'li, fatura AK Parti üzerinden millete kesilmeye çalışıyor. Öyle yağma yok. İnsanların sokağa çağrılmasının, bunların perdelenmesi amacını güttüğünü hepimiz biliyoruz. Başka bir garabet daha oldu. İçeride bu karıştırma operasyonu yapılırken o vesayet odaklarına gidilip imdat istenmeye başlandı. Gerçekten Batılı dostlarına biz, kendimizi yalnız hissediyoruz demek en hafif tabiriyle bir akıl tutulmasıdır. Söyleyecek söz bulamıyoruz. Bu zamana kadar İsrail'in yaptığı katliam başta olmak üzere memleketimize dönük hiçbir saldırıda zerre kadar bir gayret göstermeyip, kılını kıpırdatmayanlar, herhangi bir boykot veya benzeri bir faaliyette bulunmakla ilgili bir irade göstermeyenler konu kendi siyasi çıkarları olduğunda maalesef yerli ve milli demeden bu ülkenin markalarına boykot çağrısı yapmaktan geri durmadılar. Eylem adı altında insanları sokağa çağırdılar ve maalesef ki gecesini gündüzünü bu ülke için vakfetmiş olan milletine hizmetten başka hiçbir şey düşünmeyen Cumhurbaşkanımıza ve onun ailesine hakaret etme ve ettirme yolunu seçtiler. Bunlar azımsanacak işler değil" diye konuştu.

"Enerjimizi memleketin gelişmesi için harcayacakken, siyasi çıkarların kurbanı edilmek istenen bir ülke konumuna sokulmak isteniyoruz"

AK Parti olarak Türkiye'nin geleceğini inşa etmeyi sürdüreceklerini ifade eden Bakan Yumaklı, "Türkiye'nin hizmette nereden nereye geldiğini, herkesin gördüğü bir ortamda enerjimizi bu memleketin gelişmesi için harcayacakken, o siyasi çıkarların kurbanı edilmek istenen bir ülke konumuna sokulmak isteniyoruz ve daha da ötesi haddi aşarak bu memlekete hizmetten başka hiçbir şey düşünmeyen Cumhurbaşkanımıza maalesef hakaretler yapmayı, cami haziresindeki mezarlıkların tahrip edilmesi ve daha birçok şeyi ki vandallıklar da bunun içerisinde yapmayı herhangi bir şekilde bırakın, engellemek bunları yapmakta bir beis görmediler. Ama ben milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Burada yapılmak istenenleri gördüklerini biliyorum, görüyorum ve bunlarla ilgili de zaten her gün bir başka farklı ortaya koydukları aksiyonla milletimizin bu konudaki tepkisini, öfkesini üzerlerine toplamayı başardılar açıkçası. Biz AK Parti olarak geleceğimizi inşa etmeyi sürdüreceğiz. Bizim partimizde arkadan kuyu kazmak, elinde bir hançer kim bu kısımdan sırtına saplayacak diye dolaşmak olmaz. Ama bizim dışımızda ekranlar karşısında birlik beraberlik mesajı verip televizyon kameraları, mikrofonlar kapandıktan sonra birbirlerinin arkasından kuyu kazmak sadece bizim dışımızdaki işte o malum partilerin şiarıdır. Kişisel çıkarlar AK Parti'de hiçbir zaman için olmamıştır, olmayacaktır da. Bizim partimizde önce millet önce devlet anlayışı vardır. Bu şekilde de devam edecek. Belki bu söylediklerim kavram olarak çok basit gibi görünebilir. Ancak bunlar bizi biz yapan unsurlardır. Bizi diğerlerinden ayıran unsurlar. Biz liderinden en uçtaki parti teşkilatındaki üyeye kadar bu millet için, bu memleket için çalışan bir kadroyuz. Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla bu millete bu zamana kadar nasıl hizmet ettiysek bundan sonra da hizmet etmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.