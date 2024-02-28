Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: Türkiye Yüzyılının İnşası İçin Kararlıyız

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Türkiye Yüzyılının inşası hem bizlerin hem bu memleketin hem de bu memleketin evlatlarının dünyada hak ettiği yeri bulmasıyla alakalı bir tahayyüldür. Bunu inşa etmekte kararlıyız" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş'ın proje tanıtım programına katıldı. Programda AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekci, Belediye Başkan Adayı, Babaş, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"Cumhurbaşkanımızın 1994 yılından itibaren bu ülkeye öğrettiği şeydir gönül belediyeciliği hizmet ve eser siyasetidir"

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 31 Mart itibariyle Türkiye'deki belediyeler, iller ve ilçeler Allah nasip ederse AK Parti'nin gerçek belediyecilik kavramıyla tanışmış olacak. Halihazırda olanlar bunun devamı için mührü basmış olacaklar. Şimdiden bu yeni demokrasi imtihanında ben yarışacak olan bütün kardeşlerime, bütün adaylarımıza hayırlı uğurlu olsun diliyorum ve inşallah bu imtihandan da çıkacağız. Buna inanıyorum. Gönül belediyeciliği lafını söylerken boşuna söylemiyorum. Çünkü Cumhurbaşkanımızın 1994 yılından itibaren bu ülkeye öğrettiği şeydir gönül belediyeciliği hizmet ve eser siyaseti. Değerli başkanım 156 proje diye söyledi. Sadece buraya çıkıp o 156 tane projenin hepsini anlatamadı ama çok büyük bir kısmını söylerken bile onların ne kadar içten söylendiğini hepimiz hissetmiş olduk. Ama olay buraya çıkıp onu söylemek değil, olay onların hepsini yapabilmek. Sadece sözle, sadece vaatle nelerin olduğunu ya da nelerin olmadığını çok iyi biliyoruz. Tahsin Başkan başka bir şey yapmış, bunları kitapçık haline getirmiş, altına imzasını atmış. İnşallah sadece bu 156 proje değil, Kastamonu'nun gelişmesi için, Türkiye'deki her bir vatandaşın 'benim mutlaka Kastamonu'ya gitmeliyim' demesi için gece gündüz çalışmak gerekiyor. Evet, Tahsin başkan da bu anlayış var" şeklinde konuştu.

"Türkiye yüzyılı iki kelimelik bir laf değildir"

Türkiye yüzyılında yerel yönetimlere büyük görevler düştüğünü kaydeden Yumaklı, "Biz AK Parti olarak hizmet ve eser siyaseti diyoruz. Mutlak surette hizmet aşkımız hem belediyelerde hem yerel yönetimlerde eşit mesafededir. İnşallah Kastamonu da 30 küsur gün sonra bunu görmüş olacak, 31 Mart'ta gerçek belediyecilikle yüzleşmiş olacak. Türkiye yüzyılının inşası diye bir kavram kullanıyor. Burada aday tanıtımımızdan başlayarak sahaya çıkan her arkadaşımız ister bakan olsun, ister bir beldenin adayı olsun, hiç fark etmeden, Türkiye Yüzyılının inşasının öneminden bahsediyor. Bu sadece iki kelimelik bir laf değildir. Bizim geleceğimizin teminatıdır, çocuklarımızın teminatıdır. İnşallah Türkiye Yüzyılının inşası hem bizlerin hem bu memleketin hem de bu memleketin evlatlarının dünyada hak ettiği yeri bulmasıyla alakalı bir tahayyüldür. Bunu inşa etmekte kararlıyız. Ama mutlaka bunun en önemli ayaklarından bir tanesi de yerel yönetimlerdir. Benim sizlerden istirhamım Türkiye Yüzyılını inşa etme konusunu lütfen beraber düşünelim. Bizler Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'yi olması gereken yere ulaştırmak için gece gündüz çalışanlarız. Başkanlarımız, başkan adaylarımız da yerel yönetimlerde aynı şekilde şehirleri işte o içinde ulaştırmak için çalışacaklar. Bugün Kastamonu'da olduğumuz için söylüyorum, hem Türkiye'den hem de dünyadan ile bakılacak bir Kastamonu'nun inşasını gerçekleştirecekler" ifadelerini kullandı.

"Kastamonu'yu kıyaslanamayacak ölçüye getirerek yıldız illerden biri yapmaya söz veriyoruz"

Programda konuşan AK Parti Kastamonu Milletvekili Serap Ekmekçi, "Hayalimiz Kastamonu'yu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, Türkiye'nin en parlak illerinden bir tanesi yapmak. Kastamonu'yu kıyaslanamayacak ölçüye getirerek yıldız illerden biri yapmaya söz veriyoruz. 31 Mart'ta gerçekleşecek yerel seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın gücünü ülkemizin yönetiminde olduğu gibi yerel iktidarla de 20 ilçemizle eksiksiz gerçekleştireceğimizle ilgili inancımız tam" dedi.

"Aldığımız cevaplar neticesinde projelerimizi oluşturduk"

156 proje vaadini açıklayan AK Parti Kastamonu Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, proje vaadlerini açıklayarak, "Her bir projemiz, mimarlarımız, mühendislerimiz ve sosyologlarımız tarafından özenle, Kastamonu'nun ihtiyaçlarına göre hazırlandı. Her şeyden evvel bunlar siz değerli hemşehrilerimizin eserleridir. Yaptığımız anketlerde hemşehrilerimize 'sizce Kastamonu'nun en önemli sorunu nedir' diye sorduk. Aldığımız cevaplar neticesinde projelerimizi oluşturduk. Herbir projemizde hemşehrilerimizin yaşamını kolaylaştırmayı amaçladık" diye konuştu. - KASTAMONU