Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye tohumculukta dışa bağımlı değil - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye tohumculukta dışa bağımlı değil

Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye tohumculukta dışa bağımlı değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz düşünülür ve söylenir. Kesinlikle değildir.

21.03.2024 19:23  Güncelleme: 19:27
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Tamamen dışa bağımlı olduğumuz düşünülür ve söylenir. Kesinlikle değildir. Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de kullanılan her 100 kilogramın 97 kilogramı bu ülke topraklarında üretilir." dedi.

Bakan Yumaklı, Çanakkale Ticaret Borsası bahçesinde Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında düzenlenen tohum ve sera örtü naylonu dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, tohum projesinin Türkiye'nin dört bir tarafında devam ettiğini, gittikleri her ilde çalışmaların sürdüğünü söyledi.

TAKE Projesi'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Bu ülkede ekilmedik bir karış yer bile kalmasın." talimatına uygun olarak devam ettiğini anlatan Yumaklı, "Ancak bunun bir öncesi var. O da şu. Hep doğru bilinen yanlışlar ya da yanlış bilinen doğrular var, onları söyleyelim. Türkiye'de genelde tohumculukla ya da tohumla alakalı bilinen konuların büyük bir kısmı yanlış. Tamamen dışa bağımlı olduğumuz düşünülür ve söylenir. Kesinlikle değildir. Türkiye dünyada ilk 10 tohumcu ülkeden bir tanesidir. Türkiye'de kullanılan her 100 kilogramın 97 kilogramı bu ülke topraklarında üretilir. Bize özgü ata tohumlarımız vardır. Bunların şu halihazırda 37 çeşidi gen bankamızda kayıt altına ve koruma altına alınmıştır." diye konuştu.

"Yurt dışına bağımlı olduğumuz iddiası doğru değildir"

Bakan Yumaklı, tohum firmalarının son dönemde araştırma geliştirme faaliyetlerine hız verdiğini ve bu konuda dünyanın 117 ülkesine ihracat yaptıklarını aktararak, "Herhangi bir şekilde yurt dışına bağımlı olduğumuz iddiası doğru değildir. Onu baştan söylemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Özellikle son yıllarda sertifikalı tohum konusuna ağırlık verdiklerine dikkati çeken Yumaklı, şöyle devam etti:

"İstiyoruz ki bu kadar emek, bu kadar gayretle üretilen ürünlerin verimli ve kaliteli olmasını sağlayalım. Bunu da ancak ne olduğunu bildiğimiz, sonuçlarından emin olduğunuz sertifikalı tohumla yapabilirsiniz. Dolayısıyla bizler aynı bugün burada olduğu gibi Anadolu'nun topraklarını sertifikalı tohumlarla buluşturmaya devam edeceğiz. Çanakkale'miz de yine sertifikalı tohumların üretildiği önemli merkezlerimizden bir tanesi. Çanakkale'de 17 firma, 1033 yetiştirici, 68 bin dekar alanda sözleşmeli üretimle tohum üretiyor. Üretilen tohumlar neler? Mısır, buğday, arpa, çeltik, tritikale, yulaf.

Son 3 yılda 103 bin dekara Çanakkale'de bu proje kapsamında destek verildi. 2024 yılında da Türkiye'nin dört bir tarafında bu projeyle birlikte belli oranlarda, yüzde 50-75 arasında hibe desteğiyle bu tohumları dağıtmaya devam edeceğiz. Çünkü bizler biliyoruz ki ambarın anahtarı kimdeyse güç ondadır. Biz bu şuurla çalışıyoruz. Bu şuurla çiftçimizi, üreticimizi desteklemeye devam ediyoruz."

"Bu yıl Çanakkale'de 946 çiftçi projeden faydalanacak"

Bu yıl Çanakkale'de 946 çiftçinin bu projeden faydalanacağını, 31 bin dekarlık alanın proje kapsamında ekileceğini açıklayan Yumaklı, üreticilere hayırlı olmasını diledi.

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş'ın, zirai ilaçlar kullanıldıktan sonra çevreye atıldığında oluşacak problemlerin engellenmesi adına başlattığı projeye de değinen Yumaklı, "Aslında çok basit bir dokunuş ama ne kadar etkili olduğunu gördük. Yine şu görmüş olduğunuz konteynerler çok basitmiş gibi görünebilir. Ancak bu konteynerlerin içerisine toplanmış olan zirai ilaç atık ambalajları, aslında ne kadar büyük bir çevresel problemi engelliyor, bunu da çıkan sonuç bizlere gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yumaklı, Türkiye üretiminin 2022 yılı sonunda 129 milyon ton, 2023 sonunda 137 milyon ton olduğunu, 2023 sonu itibarıyla 31 milyar dolar tarımsal gıda ürünü ihraç edildiğini belirterek, "Daha çok üreteceğiz, daha fazla ihracat yapacak ürünü üreteceğiz hem en kalitelisinden hem en verimlisinden ve sürdürülebilir bir şekilde." dedi.

Konuşmasının ardından proje kapsamında destek alan üreticilere çeklerini takdim eden Bakan Yumaklı, daha sonra Çanakkale Ticaret Borsası'nda basına kapalı gerçekleştirilen Sektör Paydaşları Toplantısı'na katıldı.

"Çanakkale halkının nefes alabileceği bir alan"

Bakan Yumaklı, Çanakkale'de DSİ tarafından ıslah çalışmalarının sürdüğü Sarıçay Deresi'nde de incelemelerde bulundu.

DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'dan çalışmalara ilişkin bilgi alan Yumaklı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sarıçay Deresi'nin Çanakkale için son derece önemli olduğunu dile getirdi.

Sarıçay ile ilgili sorunun uzun yıllardır devam ettiğinin altını çizen Bakan Yumaklı, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 1 kilometreye yakın bölümü ıslah edilmişti, 3 kilometreye yakın olan bölümünü ıslah edeceğiz. Üzerinde 4 tane köprü var. Bu köprü dördüncüsü. Hatta çevre yolu üzerindekini de alırsak 5 tane köprü yapmış durumdayız. Çanakkale halkının, tamamlandıktan sonra etrafında rekreasyon alanlarıyla birlikte nefes alabileceği, yürüyüş yapabileceği, sosyal etkinliklerin olabileceği bir alan. Hem bu köprünün hem de Sarıçay Deresi'nin 4 kilometresinin tamamlanmasıyla Çanakkale halkının faydalanabileceği bir ortam oluşmuş olur."

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret eden Bakan Yumaklı'nın programlarına, Bakan Yardımcısı Abdulkadir Polat, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Cumhur İttifakı Çanakkale Belediye Başkan adayı Jülide İskenderoğlu, AK Parti İl Başkanı Naim Makas da katıldı.

Kaynak: AA

Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı: Türkiye tohumculukta dışa bağımlı değil - Son Dakika

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