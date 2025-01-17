Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Antalya Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Antalya Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Antalya Gençlik Kolları Kongresi\'nde konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Milletimizi aşağılayanların olduğunu biliyoruz.

17.01.2025 19:49
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Milletimizi aşağılayanların olduğunu biliyoruz. Kökü dışarıda olan zihniyetlerin Türkiye'nin geleceğine ipotek koyma iştiyakında ve hedefinde olduğunu biliyoruz ancak inanıyoruz ki o dönemler bütünüyle kapanmıştır." dedi.

Yumaklı, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Antalya Gençlik Kolları 7. Olağan Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin, Türkiye'nin yüz yılının kalp atışlarını en derin şekilde hisseden gençlik teşkilatına sahip olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin emin adımlarla ilerlediğini ifade eden Yumaklı, AK Parti'nin, dünyanın ve ülkenin gerçeklerini en iyi okuyan parti olduğunu dile getirdi.

Milletin ferasetine ve iradesine daima güvendiklerini söyleyen Yumaklı, millete efendi değil, hizmetkar olmayı şiar edindiklerini belirtti. AK Parti davasına gönül vermiş her kademedeki insanın milletin inançlarıyla ve değerleriyle her zaman barışık olduğunu vurgulayan Yumaklı, şöyle devam etti:

"Anadolu'nun güçlü sesi sizler vasıtasıyla bütün Türkiye'ye, bütün dünyaya yankılanıyor. Milletimizi aşağılayanların olduğunu biliyoruz. Kökü dışarıda olan zihniyetlerin Türkiye'nin geleceğine ipotek koyma iştiyakında ve hedefinde olduğunu biliyoruz ancak inanıyoruz ki o dönemler bütünüyle kapanmıştır. Demokrasiyi gasbetmeye çalışanların oyunları, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dik duruşu ve milletimizin verdiği güçlü destekle her defasında bozulmuştur."

Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizdiği Türkiye Yüzyılı vizyonunu hayata geçirmek için daima çalışacaklarını belirtti.

Türkiye'nin Türkiye'den ibaret olmadığını dile getiren Yumaklı, bunu dünyaya ikrar ettirmek ve ihsas etmekte kararlı olduklarını vurguladı.

Türkiye'nin dünya mazlumları için bir umut olduğunu söyleyen Yumaklı, şunları kaydetti:

"Bu toprakların tarihi ve jeopolitik özelliği hem de milli karakterimiz asla ve asla nereden geldiğimizi ve nereye gideceğimizi unutmamamıza sebep oluyor. Bunun için Gazze soykırımı karşısında Sayın Cumhurbaşkanı'mızın dünyada ses veren tek devlet başkanı olarak o sesine bizler de güçlü bir şekilde iştirak ettik, sizlerin çok önemli destek ve gayretleriyle. AK Parti sizlerin gücü ve desteğiyle Türkiye Yüzyılı'nın lokomotifliğini yapmaya kararlı adımlarla devam edecek. Sizler AK Parti'ye karşı her daim gelen bütün dezenformasyonlara gönlünüzü, aklınızı ve cesaretinizi siper edeceksiniz. Davanın gözü, kulağı ve yüreği olacaksınız. Sizlere güveniyoruz. Çünkü sizler bizim geleceğimizsiniz."

Yumaklı, AK Parti Antalya İl Kongresi'nin de 31 Ocak'ta yapılacağını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o tarihte Antalya'ya geleceğini bildirdi.

Kongrede mevcut İl Gençlik Kolları Başkanı Niyazi Alkan, tekrar seçildi.

Kongreye, AK Parti Antalya milletvekilleri İbrahim Ethem Taş, Kemal Çelik, Tuba Vural Çokal, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, AK Parti MKYK Üyesi Menderes Türel, Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı Osman Ertuğrul Yörük ile partililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Antalya Gençlik Kolları Kongresi'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

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