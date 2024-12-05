Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Bursa İl Başkanlığı\'nda konuştu Açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bölgemizde terör örgütleri üzerinden yürütülen emperyalist plan ve projeler gündemde oldu ama hamdolsun ki Türkiye, büyük ve güçlü ve kudretli haliyle bu planları işlemez hale getirdi.

05.12.2024 18:16
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Bölgemizde terör örgütleri üzerinden yürütülen emperyalist plan ve projeler gündemde oldu ama hamdolsun ki Türkiye, büyük ve güçlü ve kudretli haliyle bu planları işlemez hale getirdi. Hem askeri gücü hem güçlü diplomasi ve milletimizin asla taviz vermediği kardeşlik bağları sayesinde bugün hem terörün finansörlerinin hem de terörün kaynaklarının bir hayal kırıklığı içinde olduğu bir gerçek." dedi.

Yumaklı, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda teşkilat mensuplarıyla bir araya geldiği programda, Bursa'da partinin ilçe kongrelerinin bittiğini, artık il kongresine hazırlık yapıldığını söyledi.

Birlik ve beraberliğin en üst düzeye çıktığı kongreleri başarıyla gerçekleştirmesinden dolayı il teşkilatını tebrik eden Yumaklı, yeni dönemde görev alanlara başarılar diledi.

AK Parti'nin belli bir zamana ya da döneme talip olma anlayışının bulunmadığını belirten Yumaklı, "Biz Türkiye'nin ikinci yüzyılına 'Türkiye Yüzyılı'na talip olan ve Türkiye'nin geleceğine dönük hayalleri olan ve bunun için çalışmaya kendisini adamış teşkilatız. Güncel olaylar, günübirlik olaylar asla ve asla bizim ne çalışma azmimizi ne de millete hizmet etme aşkımızı hiçbir şekilde zedelemedi, zedelemeyecektir. Kurulduğu günden bu yana Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu vizyona gönül vermiş bütün kardeşlerimle beraber aynı ülküyü, vizyonu, duyguları paylaşmaktan dolayı son derece mutlu olduğumu ve bu manada millete şükranlarımı iletmek istiyorum." diye konuştu.

Bakan Yumaklı, AK Parti'nin 22 yılda Türkiye'nin çehresini değiştirdiğini vurguladı.

Bugün ülkenin 5 yıl, 10 yıl, 20 yıl öncesinden farklı olduğunu dile getiren Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bütün dünyada rekabeti en üst düzeyde yerine getiren, her aşamada, her sektörde ve gençlerimizin, mühendislerimizin, mimarlarımızın, doktorlarımızın, yani hangi branşta olursa olsun kendisini bu Türkiye vizyonuna adamış olan bütün kardeşlerimizin mücehhez olduğu bilgilerle dünyada kendisini ispat etme şansına sahip bir gençliğe sahip olmak da bu vizyonun bize getirmiş olduğu bir sonuç oldu. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde bu mücadeleyi hep birlikte Türkiye Yüzyılı'nın o duvarına bir tuğla koymanın mutluluğunu yaşamış olacağız. Elbette bizler çalışırken aslında hiçbir şey üretmemiş, sadece oturduğu yerden, neyi eleştirdiğini bile bilmeyen, farkında olmayan bir muhalefetin karartmalarıyla karşı karşıya kalacağız ama bunlar hiçbir zaman bizi yolumuzdan döndürmedi bundan sonra da döndürmeyecek."

"Yedi düvelin bir araya gelip üzerimize kışkırttığı terör şebekesiyle mücadele ediyoruz"

Yumaklı, ekonomiden dış politikaya birçok alanda önemli gelişme kaydettiklerini anlattı.

Sorunların olacağını ancak çözümünün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iradesiyle beraber kendilerinin çalışmalarındaki kararlılıkla aşılmaya devam edeceğini dile getiren Yumaklı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bundan sadece 1,5 yıl önce bu ülke tarihin kaydettiği en büyük felaketlerden birini yaşadı. Biz şu anda hamdolsun oradaki kardeşlerimizin mağduriyetlerini sona erdirip normal hayatlarına geri dönmesi için el ele, omuz omuza verdik ve hükümetimizin de kararlılığıyla inşallah onların bu sene sonundan itibaren en kısa zamanda verilen taahhütler çerçevesinde normal hayatlarına, yaşamlarına geri dönmesini sağlamış olacağız. 40 yıldır başımızda olan bir terör belası var. Yedi düvelin bir araya gelip üzerimize doğru kışkırttığı terör şebekesiyle mücadele ediyoruz. Bu bile tek başına inanılmaz bir mücadeledir."

Yumaklı, yaşanan olumsuzluklara rağmen ülkede tesis edilen birlik, beraberlik ve kardeşliğin, AK Parti'nin ortaya koyduğu gerçek, içten gelen vizyon ve anlayışın, inanışın sonucu olduğunu belirtti.

Son dönemde Türkiye'nin çevresinde yaşananlara değinen Yumaklı, şunları ifade etti:

"Bölgemizde terör örgütleri üzerinden yürütülen emperyalist plan ve projeler gündemde oldu ama hamdolsun ki Türkiye, büyük ve güçlü ve kudretli haliyle bu planları işlemez hale getirdi. Hem askeri gücü hem güçlü diplomasi ve milletimizin asla taviz vermediği kardeşlik bağları sayesinde bugün hem terörün finansörlerinin hem de terörün kaynaklarının bir hayal kırıklığı içinde olduğu bir gerçek. Suriye topraklarındaki gelişmelerle ülkemizin etrafındaki ülkelere baktığımızda, dünyanın çok kırılgan bir döneme girdiğini ve bu dönemde mutlaka ve mutlaka çok güçlü olmanın zorunlu bir hal olduğunu söylemek gerekir. Gıda arz güvenliğimizi teminat altına almalıyız, sanayi gelişimi, yerel yönetimler gelişimi, toplumsal gelişim gibi bütün başlıklarda güçlü olmak zorundayız. Çünkü hepimiz birer dişlinin parçaları gibiyiz. Doğru ve senkronize bir şekilde işlemek durumundayız. Bu anlamda bir güce sahip olduğunuzda artık bölgede milli güvenlik öncelikli olmak üzere daima barışın ve huzurun sağlanması için aranan bir aktör haline geliyorsunuz. Türkiye, dünyanın en büyük krizlerinde ortaya koyduğu irade ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde o krizlerin ara bulucusu ve çözümü için bir anahtar rolünü pekiştirmiş durumda. En son NATO Genel Sekreteri geldi. Onlar da aynı şekilde Türkiye'nin barışın sağlanması konusundaki anahtar rolünü kendileri bu manada ikrar ettiler."

Bakan Yumaklı'ya programda, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Gümen, AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan ve partililer eşlik etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, AK Parti Bursa İl Başkanlığı'nda konuştu Açıklaması - Son Dakika

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