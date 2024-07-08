Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Depoların İthal Ürünle Dolu Olduğu İddiası Doğru Değil - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Depoların İthal Ürünle Dolu Olduğu İddiası Doğru Değil

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Depoların İthal Ürünle Dolu Olduğu İddiası Doğru Değil

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Eskişehir'de arpa hasat törenine katılarak depoların ithal ürünle dolu olduğu iddialarını yalanladı.

08.07.2024 21:37  Güncelleme: 21:40
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Eskişehir'de arpa hasat törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "İddia edildiği gibi depoların dolu olması söz konusu değil. Hatta maalesef bu dezenformasyon biraz daha ileri götürülerek, depoların tamamının ithal ürünle dolu olduğu söyleniyor. Bu da kesinlikle doğru değil" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Günyüzü ilçesine bağlı Gökpınar Mahallesi'nde arpa tarlasında gerçekleştirilen hasat törenine katılan Bakan Yumaklı'ya tarla sahibi Oğuzhan Kıymıkoğlu çalışmalarla ilgili detaylı bilgiler aktardı. Hasat sırasında biçerdöver de kullanan Yumaklı, hasadın ardından gazetecilere açıklamada bulundu. Yurt genelinde hasadın sürdüğünü ve yüzde 60 oranında tamamlandığını belirten Bakan Yumaklı, özellikle stratejik ürünler olarak tabir ettikleri hububatın bu yıl sadece buğday ve arpa için yaklaşık 30 milyon tonluk bir rakama ulaşacağını tahmin ettiklerini dile getirdi.

"Depoların tamamının ithal ürünle dolu olduğu söylentisi doğru değil"

Bu ürünlerin hasadının önceki yıllara nazaran çok daha hızlı bir şekilde gittiğini takip ettiklerini ifade eden Bakan Yumaklı, "İklim değişikliğinin en önemli etkilerinden bir tanesi de hasat ve ekim dönemlerinin yaklaşık iki haftaya yakın öne gelmesi söz konusu. Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasa regülasyon görevi çerçevesinde referans fiyatlar açıkladı. Bu referans fiyatlar tavan fiyat değildir. Bunu her zaman için altını çizerek belirtiyoruz. Dolayısıyla bu referans fiyatın üreticilerimiz tarafından daha bunun altına fiyat oluşması durumunda TMO'nun alıma hazır olduğunu buradan bir kez daha altını çizerek belirtmek istiyorum. Bugüne kadar TMO'ya ürününü vermek isteyen üreticiler için 6 milyon tonluk randevu söz konusu. Bunun 2 milyon tonunun da TMO'ya verilmesi işlemi gerçekleşti. Malumunuz geçen yıl da TMO yine 13 milyon tonun üzerinde bir ürün alarak, Cumhuriyet tarihinin rekorunu da gerçekleştirmişti. Bunu belirtmek istiyoruz. Çünkü zaman zaman maalesef ki bütün uyarılarımıza ve ikazlarımıza rağmen TMO'nun alımla ilgili depolarının dolu olduğu ya da alımla alakalı sorunları olduğunun söylendiğini görüyoruz. Bunların hiçbirisi gerçek değil. TMO, bu yıl da üreticileri hiçbir şekilde mağdur etmeyecek şekilde eğer gerekirse geçen yıl kadar ürünü alabilecek kabiliyetle ve kapasitede hazırlıklarını tamamlamış durumda. İddia edildiği gibi depoların dolu olması söz konusu değil. Hatta maalesef bu dezenformasyon biraz daha ileri götürülerek, depoların tamamının ithal ürünle dolu olduğu söyleniyor. Bu da kesinlikle doğru değil. Bu depoların yüzde 90'ının üzerinde bizim ülkemizde üretilen ürünlerden oluştuğunu da söylemek istiyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, hasat sezonunun bütün çiftçilere ve memlekete bereketli ve hayırlı olmasını dileyerek, ardından Günyüzü Belediyesi'ne ziyarette bulundu. Bakan Yumaklı'ya Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Milletvekili Nebi Hatipoğlu, Günyüzü Kaymakamı Muhammed Raşit Kurt, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen, Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin, Tarım ve Orman İl Müdürü Ender Muhammed Gümüş, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer eşlik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: Depoların İthal Ürünle Dolu Olduğu İddiası Doğru Değil - Son Dakika

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