Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, Elazığ\'da şeker fabrikalarının üretimini artırmak için yatırım yapacaklarını açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Elazığ Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ettikten sonra 'Sektör Paydaşları' toplantısına katıldı. Yumaklı, şeker fabrikalarının üretimini artırmak için yatırım yapacaklarını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. İlk olarak Elazığ Valiliğine geçen Bakan Yumaklı ardından Keban Barajı rezervuar yüzeyinde tesis edilen Yüzer GES Projesinde incelemelerde bulundu. Ardından Elazığ Belediyesine geçen Bakan Yumaklı, burada Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'ndan bilgi aldı. Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bakan Yumaklı, partililerle bir araya geldi.
Burada konuşan Bakan Yumaklı, "Elazığ'daki milletvekillerimiz özellikle pancar eken kardeşlerimizin bir talebini bana getirmişlerdi. Bu daha öncesinden de konuşulmuş. Biz de çalışmalarımızı başlattık ve şeker fabrikalarının kapasitelerini göz önüne alarak özellikle çok yoğun ısrarların üzerine 15 bin tonluk ilave ek kotayı da tamamlamış olduk. Üreticilerimize hayırlı olsun. Biz bundan sonraki dönemler için bu şeker fabrikalarımızın üretimlerinin daha da fazla olması için geliştirerek, yenileyerek ve yatırım yaparak Türkiye için daha fazla hem gıda arz güvenliğimizi sağlayacak hem ülkemizdeki bütün vatandaşlarını görecek hem ülkemize gelecek olan turistlerin ihtiyacını görecek hem de geçen sene 31 milyar doları 35 milyar dolara çıkartacağımız bir ihracat potansiyelini değerlendirmek adına bütün adımları atıyoruz" dedi.
Bakan Yumaklı ve beraberindekileri daha sonra, Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü'nün düzenlediği 'Sektör Paydaşları' toplantısına katıldı. - ELAZIĞ
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