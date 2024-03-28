Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde düzenlenen mitingde vatandaşlara seslenerek, doğalgazın Ağlı'ya ve diğer ilçelere gelmesi için çalışmaların takipçisi olacağını belirtti.

28.03.2024 13:47  Güncelleme: 13:54
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Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde vatandaşlara seslenen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Doğalgazın sadece Ağlı'ya değil, olmayan diğer ilçelere de gelmesini ben yakından takip ediyorum. İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde AK Parti tarafından düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için vatandaşlardan destek isteyen Bakan Yumaklı, Kastamonu'nun doğalgaz olmayan ilçelerinde çalışmaların başlatılması için sürecin takipçisi olacağını belirtti. 28 Mart 2023 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından yerel seçimlere hazırlanmak için çalışmalara başladıklarını belirten Bakan Yumaklı, "İlk günden itibaren, 28 Mayıs'ın bir sonraki gününden itibaren 31 Mart'a, Türkiye'nin ikinci yüzyılını inşa etme adına, yerel yönetimleri de buna dahil etmek üzere çalışmalara başladık. Çok kıymetli yol arkadaşlarımız, dava arkadaşlarımız bununla ilgili gece gündüz çalıştınız. Özellikle hanım kardeşlerime teşekkür ediyorum. Kadın kolları her yerde bizim partimizin mutlak surette en sağlam gücü olmuştur. Yine gençlik kollarımız enerjileriyle destek vermiştir. Ana kademede görev yapan kardeşlerimiz, gönül verenlerimiz hep birlikte gerçek belediyeciliğin AK Parti belediyeciliği olduğunun da şuurunda. Bu toprakların bakanı olarak da benim bununla alakalı tahayyüllerimi de gözeterek inşallah birkaç gün sonra sandığa gidecekler. Burada önemli olan şey ne? Önemli olan Kastamonu'nun 19 ilçesinin ve merkez ilçenin benim mensubu partinin adayları tarafından kazanılması. Bu hakikaten son derece önemli. Kastamonu'nun bundan sonraki gelecek tahayyülü ile alakalı, yapacağı projelerle alakalı önemli" dedi.

"İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek"

Kastamonu'da yapılması gereken tüm projeleri takip edeceğini belirten Yumaklı, "Doğalgaz artık bir lüks değil, olması gereken bir husus. Özellikle hanımefendilerin bunu beklediğini biliyoruz. Doğalgazın sadece Ağlı'ya değil, olmayan diğer ilçelere de gelmesini ben yakından takip ediyorum. İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek. Çok önemli, çünkü bildiğim kadarıyla burada altyapı çalışması hiç yok. Bununla alakalı da ben kendim Kastamonu'nun diğer konuları olduğu gibi bunları da takip edeceğim. Başka bir takibim daha var. Şimdiden söyleyeyim. Siz Bülent Başkanı seçtiğiniz andan itibaren onları da takip etmeye başlayacağım" diye konuştu.

"Ağlıdan öyle ses gelsin ki İstanbul bile duysun"

Vatandaşlardan İstanbul'daki yakınlarını AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum'a oy vermeleri için ikna etmelerini isteyen Bakan Kurum, "Benim bir istirhamım da şu olacak. İstanbul'da ikinci nüfusuz. Bütün ilçelere hemen hemen gitmeye çalıştım, oradaki derneklerimizle bir araya geldim, Kastamonulu kardeşlerimizle hemhal olduk. Onlara dedim ki 'Kastamonu'da eşinizi, dostunuzu arayın, benim mensup olduğum partinin adaylarının bu seçimden en iyi oyla çıkması için onlara mutlak suretle bunu yapmaları gerektiğini söyleyin' dedim. Onlar da bunu kabul ettiler. Şimdi tersini söyleyeceğim. İstanbul'da eşimizi, dostumuzu arayarak orada yine benim mensup olduğum partinin adayı olan Murat Kurum'a oylarını vermelerini, onun da aynı şekilde Bülent Başkan gibi İstanbul'a hizmet etmesi için, o icazeti vermeleri için söz istiyorum. Sizlerden de bununla ilgili söz istiyorum. Biz gittikten sonra telefonlara sarılıp İstanbul'un hangi ilçesinde olursa olsun eşinizi, dostunuzu, çoluğunuzu, çocuğunuzu arayıp Murat Kurum'a oy vermeleri için söz veriyor musunuz? Ağlıdan öyle ses gelsin ki İstanbul bile duysun" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Tarım, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı: İnşallah çok kısa sürede ilçelerimize doğalgaz gelecek - Son Dakika

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