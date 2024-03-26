Tarım ve Orman Bakanı Yüzer GES Projesini İnceledi

Elazığ'da Keban Barajı üzerinde bulunan Yüzer GES'i inceleyen Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Türkiye'de içme suyu hariç belli bir seviyede olan tüm su rezervuarlarının yüzde 10'nunu bile kullandığımızda Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının 4'te birini karşılama potansiyeline sahip" dedi.
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, programları çerçevesinde Elazığ'a geldi. İlk olarak Elazığ Valiliğine geçen Bakan Yumaklı ardından Keban Barajı Rezervuar yüzeyinde tesis edilen Yüzer GES Projesinde incelemelerde bulundu. Bakan Yumaklı'ya Vali Ömer Toraman, AK Parti Elazığ milletvekilleri Ejder Açıkkapı ve Erol Keleş, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, kamu kurum müdürleri eşlik etti.
Keban Barajı'nın hem elektrik üretimi için hem de sulama için önemli alanlardan bir tanesi olduğunu vurgulayan Bakan İbrahim Yumaklı, "Bizler son dönemde su ile alakalı hususları konuşurken aynı zamanda sulama projelerinin ülkemizde yaygınlaştırılması için de projeler geliştirmeye devam ettik. Sulama projeleri için, içinde bulunduğumuz alanı düşündüğümüzde baraj ile sulanacak olan alanların arasındaki kod sebebiyle bu sulamaların pompa sistemiyle belli bir enerji ile yapılması gerekti. Elbette bu da yaklaşık yüzde 40'lık ilave maliyet demekti. Arkadaşlarımız bununla ilgili bir AR-GE çalışması başlattı. Türkiye'de su rezervuarlarının üzerinde güneş enerji sistemi kurulumu daha önce birkaç kez küçük çaplı yapılmış, ancak sisteme elektrik verecek hale gelmemiş. Şu anda Keban Baraj Gölü üzerinde bulunan alan bu AR-GE çalışmasının neticesinde sisteme elektrik verecek hale gelmiştir. 1 megavatlık bir elektriği sisteme vererek karadaki 2 megavatlık güneş enerjisi sistemimi de entegre olarak bu alandaki Kuzova ile ilgili tüm sulamanın yaklaşık yarısının enerjisini sağlar duruma gelmiştir" diye konuştu.
"GES temiz bir enerjidir"
Bu sistemin önemli olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Her şeyden önce su rezervuarlarının üzerinde yapmış olduğunuz güneş enerji sistemi temiz bir enerjidir. Karada yapılan güneş enerji sistemlerinden yüzde 10 daha verimlidir. Bu rezervuarlardaki elbette belli bir planlama ile yapılmış olacak. Yapılacak olan güneş enerji sistemleri aynı zamanda karadaki alan ihtiyacına yönelik baskıyı da azaltmış olacak. Kuzova için ilave bir 3 megavatlık daha güneş enerjisi sistemi, su üzerinde yapıldığı taktirde Kuzova ile alakalı sulama için gerekli olan enerjinin tamamını karşılayacak durama gelmiş olacak. Bunun ülke çapında yaygınlaştırılmasıyla ilgili enerji bakanlığımızla birlikte koordineli bir çalışma yürütüyoruz. Türkiye'de içme suyu hariç belli bir sevide olan tüm su rezervuarların yüzde 10'nunu bile kullandığımızda Türkiye'nin yıllık elektrik ihtiyacının 4'te birini karşılama potansiyeline sahip. Elbette bu teorik bir konu. Ancak pratikte de bu başarılı örnekten hareketle bunun geliştirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - ELAZIĞ
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