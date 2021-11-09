Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda - Son Dakika

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Tarım ve Orman Bakanlığının 2022 yılı bütçesinin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı.

Komisyonda, Tarım ve Orman Bakanlığının yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile Türkiye Su Enstitüsünün bütçeleri ele alınacak.

Komisyonda görüşmeler öncesinde CHP ve HDP milletvekilleri, "çiftçi kaderine terk edildi", "çiftçiler moral motivasyon değil destek istiyor", "çiftçi zarar etmiyor, iflas ediyor," "gübre desteği artmadı, azaldı" yazılı pankartlar ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi karşıladı.

AK Parti milletvekilleri ise "akşama kadar buradayız" diyerek tepki gösterdi.

Pakdemirli, bakanlığının 2022 bütçesine ilişkin sunumuna başladı.