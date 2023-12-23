Tarsus Belediye Başkanı: Belediye kendi kendine yetebilmeli

Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkan Haluk Bozdoğan, belediyenin kendi kendine yetebilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ek kaynakları iyi bir şekilde uygulamazsak emin olun ki belediyeler durmadan borca girer. 2018 yılında müfettiş raporu vardı. 207 tane bulgu vardı. Tarsus Belediyesinin benim dönemimdeki bulgusu bir buçuk tane" dedi.

Başkan Bozdoğan, özel bir televizyon programının konuğu oldu. Tarsus Belediyesinin yaptığı hizmetlere değinen Bozdoğan, "Ramazan ayında 210 gram ekmek 1 TL'ydi. Vatandaşlarımızın ekonomik durumlarının ne olduğunu bildiğimizden dolayı, her ne kadar zararda etsek te onlara 1 TL'ye çektiğimizde vatandaşlarımızın karı olacak. Tarım alanında da ata tohumu her zaman önceliğimiz oldu. Zaten 84 tane ata tohumumuz vardı. Sadece kendimiz ekmiyoruz, köylülerimize de ata tohumunu dağıtıyoruz. Biz sudan atık bedeli almayan tek belediyeyiz. O yüzden içme suyu olarak en ucuz suyu içen yer Tarsus'tur. Vatandaşın parası cebinde kalıyor" dedi.

Tarsus'un nüfusunun 500 bin olduğuna dikkat çeken Bozdoğan, "Bu kentin 180 tane mahallesi var. Yerel yönetim neden burada çok önemli? Çünkü gerek ekonomik anlamda gerekse kültürel anlamda kentin önünün açılması gerek. Biz toplamda 201 tane ciddi eseri ortaya koyduk ve şu an çok büyük 4 tane yatırım var. Ekmek fabrikası bitti. Fabrikada bittikten sonra 120 bin ekmek üreteceğiz. Bunların bütün köylere ulaşmasını sağlayacağız. Diğer tarafta kent meydanı var ki kentler meydanlarıyla anılır. Bu kentin bir meydanı yoktu. Ayrıca proje ödülümüzü de aldık" şeklinde konuştu.

5. kez düzenlenecek olan çalıştaya değinen Bozdoğan, "Tarsus'ta çok önemli bir iş sağlığı, iş güvenliği ve sporcu sağlığı yerleşkesi yapılıyor. Burada hem tarım laboratuvarının olduğu hem tıbbi laboratuvarlarının olduğu önemli bir yer burası. Türkiye'de ve dünyada bir ilk. Eminim tüm büyükşehir belediyelerinin takip edeceği örnek olarak alacağı bir sağlık yerleşkesi. Çünkü işçilerimize karşı iş güvenliği diyoruz, onların sağlığı, canı diyoruz. Ama bununla ilgili temelde alınan hiçbir önlem yoktu. Çalıştıkları yerlerde bile aldıkları kimyasallardan, vücutlarına aldıkları ve uzun yıllar tarımla ilgili kullanılan ilaçlardan bile çok büyük etkilendiklerini biliyoruz. Hacettepe'den çok değerli profesörler başında. Ayın 26'sında 5. çalıştayımızı yapacağız" diye konuştu.

"Belediye kendi kendine yetebilmeli"

Müfettiş raporlarıyla ilgili de konuşan Bozdoğan, "Belediye kendi kendine yetebilmeli. Yoksa iller bankasından gelen para geçen yılda hiç değişmedi, hatta daha azaldı ve o gelen para benim personelimin maaşına anca yetiyor. Ek kaynakları iyi bir şekilde uygulamazsak emin olun ki belediyeler durmadan borca girer. 2018 yılında müfettiş raporu vardı. 207 tane bulgu vardı. Yani hatalı yapılan işlemler vardı. Tüm Mersin bölgesindeki ilçelerde, büyükşehirde dahil en az bulguyu buldular. Tarsus Belediyesinin benim dönemimdeki bulgusu bir buçuk tane. Çünkü diğerleri hep önceden olan yani 2019'dan önce olan bulgular. 2010 yılından beri emlak vergilerini ödenmeyen vatandaşlara icra yoluyla tebligat yapacaksın dediler, yapmam dedim. 2010 yılından beri bu adamın parası olsa zaten öder. Bu insanların parası olmadığı için ödeyememişler" ifadelerini kullandı.

Tarsus'ta 2019'dan beri yaşanan büyük değişimlere dikkat çeken Bozdoğan, "Kentin şu anda önünün tamamen açılmış olması bizim için tam bir gurur kaynağı. Göreve geldiğimde borçlu bir belediyeydi. İlk göreve geldiğimizde nasıl ödeyeceğiz bunları diye düşündük ama o kadar güzel tasarruf tedbirleri alındı ve biz işçi de çıkarmadık tam tersi teknik kadromuzu daha çok güçlendirdik. Yani geçen sayı olarak baktığımda 884 tane yeni personel alınmış. ya da işçiler, mühendisler öylesine bir teknik kadro olarak güçlendirdik ki, belediyeyi daha önceki personelin yaklaşık 2 katına ulaştık. Yeni istihdam sahaları açtık" dedi. - MERSİN