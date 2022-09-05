Tarsus'ta Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisi gerçekleştirildi

Tarsus Belediyesince kadınların, gençlerin ve çocukların yerel yönetimlerde karar alma mercilerinin tamamına dahil edilmesi amacıyla, Eylül Ayı Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisini gerçekleştirdi.

Tarsus Belediyesi bölgede bir ilki gerçekleştirerek hizmette ve yönetimde demokratik katılımcılığı arttırmak, özneli ve etkileşim içinde kenti birlikte yönetme ve birlikte başarma kültürü oluşturmak amacıyla Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclislerini sürdürüyor. Bu çerçevede Eylül Ayı Kadın, Gençlik ve Çocuk Meclisi gerçekleştirildi. Meclis toplantılarında yerel yönetimlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirerek katılımcıların kendilerini yönlendirebileceklerini ifade eden Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, tüm katılımcılara tek tek söz hakkı vererek taleplerini, faaliyetlerini ve projelerini dinledi. 'İl'le de Tarsus' projesi hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Ardından Tarsus Belediyesinin kadınlara çocuklara ve gençlere yönelik faaliyet ve çalışma alanları aktarıldı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, kadınların özgür, demokratik ve doğrudan katılımının arttırılmasının altınız çizerek, katılımcı kadınları tek tek dinledi, taleplerini not aldı. Bozdoğan, "Kadın meclisinde yürütülecek çalışmalarla, kadınların yaşamlarına dokunacak, onların gücünü harekete geçireceğiz. Kadınların ekonomik, siyasal ve sosyal yaşamın her alanında daha fazla söz sahibi olmalarını sağlamak öncelikli gayemizdir. Meclisimizde kadınların fikirleri ve yürüteceği çalışmalarla çok kıymetli sonuçlara ulaşacağız. Katılım sağlayan tüm kadınlara teşekkür ediyorum" dedi.

"Şehir ve gençliği bir bütün halendi düşünüyoruz"

"Tarsus gençliğine ve dinamizmine güveniyoruz" diyen Bozdoğan, "Gençlik hayata farklı pencerelerden bakıyor, bunları görmek gerekiyor. Gençler bizim geleceğimiz ve gelecekte bu ülkeyi, hatta dünyayı onlar şekillendireceklerdir. Biz de gençlerin en iyi şekilde yetişmesi için çalışmalıyız, faaliyetlerde bulunmalıyız. Genç fikirlerin dile getirilmesi, yerel demokrasinin işleyişi, sorunlar karşısında çözüm üretme ve bunu da yaparken toplumun her kesiminin katılımını sağlayabilmesi gençlik meclisimizin temel prensibini oluşturuyor. Tarsus'ta kent kimliği ve kent vizyonu oluşturma yolunda, şehir ve gençliği bir bütün halinde düşünerek şehre ve gençliğe, sürekliliği olan, kalıcı ve yararlı etkinlikler, projeler üretmek temel hedefimizdir" ifadelerini kullandı.

Gençler istedi Bozdoğan söz verdi

Gençler için bir faaliyet alanı istediğini dile getiren genç katılımcıya cevap veren Başkan Bozdoğan, "Şu an kent merkezimizde bir alanın değerlendirilmesi için yarın meclise bir belge sunacaktım. Ancak bir kez daha anladım ki, gençlerimiz bizim geleceğimiz. Bu talebin üzerine yarın sunacağımız bu evrakı geri çekiyorum. ve bir dahaki meclisimizde sizin de bana ileteceğiniz proje ile bu alanı siz gençlerimize tahsis ediyorum" diye konuştu. Gençler ise belirlenen alan için projelerini hazırlayarak bir sonraki meclise kadar sunacaklarını dile getirdi.

"Geleceğe hep birlikte yürüyeceğiz"

Çocuk Meclisine de çok ayrı kıymet verdiğini dile getiren Bozdoğan, "Gelecek planlamalarımızda çocuklarımızın kentimiz ile ilgili planlamalarda aktif rol almalarını sağlayarak, kenti için hayali ve gelecek hedefi olan çocuklarımızla aydınlık geleceğimize hep birlikte yürüyeceğiz. Sizler bu şehrin ve bu ülkenin geleceğisiniz. Taleplerinizi öğrenmek, sizleri dinlemek ve sizlerin sözünün bize ulaşması çok önemli. Çocuklarımız ne diyor, ne istiyor, ihtiyaçları nedir, neyi hayal ediyorlar? Çocuk meclisimiz vasıtasıyla bunları almayı arzuluyoruz. Onun için çocuk meclisimizi çok önemsiyorum" şeklinde konuştu. Meclisi üyesi çocuklar hayvanlardan Tarsus'un il olmasına, oyun parklarından kültür sanata kadar pek çok konuda Tarsus'a dair fikirlerini ve isteklerini dile getirdi. - MERSİN