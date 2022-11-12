Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi kamerada - Son Dakika
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Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi kamerada

12.11.2022 22:30

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi kamerada Mersin'in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a sözlü ve fiziki saldırı girişiminde bulunuldu.

Tarsus'ta belediye başkanına saldırı girişimi kamerada

MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a sözlü ve fiziki saldırı girişiminde bulunuldu. Başkan Bozdoğan'a saldırı girişiminde kapılar ve camlar kırılırken olayı gerçekleştiren şahıs hakkında şikayette bulunuldu. Öte yandan saldırganın kürsüye doğru bağırması, görevlilerin uzaklaştırmaya çalışması, küfür ve tehditler savurması ise kameraya yansıdı.

Olay, Belediye Meclis Salonunda düzenlenen İsmetpaşa Kentsel Dönüşüm Projesi Bilgilendirme Toplantısında meydana geldi. Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'ın vatandaşların taleplerini dinlemek üzere hazır bulunduğu toplantı sırasında hak sahibi olmadığı ileri sürülen bir katılımcı tarafından tepki gösterildi. Tepki gösteren kişi Başkan Bozdoğan'a hakaret ettiği iddiasıyla salon dışına davet edildi. Bunun üzerine kimliği belirlenemeyen şahıs, tehdit ve küfürler savurmaya başladı. Tarsus Belediyesi güvenlik personellerinin kendisini dışarıya çıkarmak istemesinin ardından kürsüye doğru yürüyen şahıs, Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan'a saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan olay sırasında kapılar ve camlar kırılırken toplantı sonlandırıldı.

"Şikayette bulunuldu"

Yaşanan olayın ardından Tarsus Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Bir kamu bilgilendirme toplantısına, halkı galeyana getirmek isteyen ve İsmetpaşa Mahallesi'nde hak sahibi olmayan yabancı kişileri toplantıya getirerek 'organize bir şekilde kamuoyu huzurunu kaçırmaya yönelik' davranışlar sergileyen, kamu malına zarar veren, çeşitli küfür ve iftiralarla Tarsus Belediye Başkanı ve başkanlığına hakaretler yağdıran kişi ve kişiler hakkında, tüm video kayıtları, görsel materyaller ve ses kayıtları ile birlikte Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmek suretiyle, ilgili mercilere kurum avukatlarımız aracılığıyla şikayette bulunulmuştur" denildi.

Saldırıyı gerçekleştiren kişi ve kişiler hakkında 'dolandırıcılık' ve 'görevi kötüye kullanma' suçları sebebiyle de şikayette bulunulduğu kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Tarsus Belediyesi, 'şirket bilgilerini paylaşmaktan/ifşa etmekten' hakkında hukuki işlemler başlatılan kişi ve kişilerin İsmetpaşa halkını galeyana getirmesine, toplum düzenini bozmasına, kentsel dönüşüm projelerimize organize saldırılar düzenlenmesine müsaade etmeyeceğimizi, bu kişilerin toplum algısını yönlendirme çabalarını ve bu çabalarını 'sonuca giden her yol mubahtır' anlayışıyla kuvvetlendirmelerini sükunetle izliyor, pazarlıkların içinde olmayacağımızı bir kez daha bilgilerinize sunuyoruz"

Kaynak: İHA
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