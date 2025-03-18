Tatar, Guterres ile Cenevre'de Görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Tatar, Guterres ile Cenevre'de Görüştü

Tatar, Guterres ile Cenevre\'de Görüştü

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile Cenevre'de bir araya geldi.

18.03.2025 13:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

İsviçre'nin Cenevre şehrindeki gayriresmi Kıbrıs konferansında ikinci gün başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konferans marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Tatar'a görüşmede KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar ve heyeti de eşlik etti.

BM Genel Sekreteri Guterres Hotel Intercontinental'da ayrıca İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı ile Türkiye heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Açılış Guterres'in hitabıyla başlayacak

BM Cenevre Ofisi'ndeki gayriresmi konferans, Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, KKTC Tatar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty hitapta bulunacak. Saat 14.30-15.00 arasında konferansın kapanış bölümü yapılacak ve Cumhurbaşkanı Tatar, yabancı haber ajanslarına yönelik basın toplantısı düzenleyecek. - LEFKOŞA

Kaynak: İHA

Antonio Guterres, Dış Politika, Diplomasi, Konferans, Politika, Cenevre, Kıbrıs, Kıbrıs, Dünya, Tatar, Son Dakika

Son Dakika Politika Tatar, Guterres ile Cenevre'de Görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı 3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı
Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan ayrıldı Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan ayrıldı
İş insanı Ali Nuhoğlu 40 milyon lira ile kaçarken yakalandı İş insanı Ali Nuhoğlu 40 milyon lira ile kaçarken yakalandı
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polis barikatına saldırdı: Ahlaksız adam Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polis barikatına saldırdı: Ahlaksız adam
Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirip İmamoğlu’nu es geçti Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirip İmamoğlu'nu es geçti
İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de büyük kalabalık İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de büyük kalabalık
İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu
Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu’nun ilk görüntüsü Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş’ı kızdıran soru Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş'ı kızdıran soru
Bir günde profesörlüğünü kaybeden hoca gözyaşlarını tutamadı Bir günde profesörlüğünü kaybeden hoca gözyaşlarını tutamadı
İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismin iş yerlerinde balya balya para bulundu İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismin iş yerlerinde balya balya para bulundu

14:06 İBB operasyonunda gözaltına alınanların İmamoğlu ile ilişkisi nedir İşte isim isim tam liste İBB operasyonunda gözaltına alınanların İmamoğlu ile ilişkisi nedir? İşte isim isim tam liste
14:04 AK Parti’den İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına ilk yorum AK Parti'den İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilk yorum
12:50 İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismin iş yerlerinde balya balya para bulundu İmamoğlu soruşturmasında kritik iki ismin iş yerlerinde balya balya para bulundu
12:43 Bir günde profesörlüğünü kaybeden hoca gözyaşlarını tutamadı Bir günde profesörlüğünü kaybeden hoca gözyaşlarını tutamadı
12:09 Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş’ı kızdıran soru Dilek İmamoğlu ile görüşen Mansur Yavaş'ı kızdıran soru
21:16 Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu’nun ilk görüntüsü Gözaltındaki Ekrem İmamoğlu'nun ilk görüntüsü
20:59 İmamoğlu’nun inşaat şirketine el konuldu İmamoğlu'nun inşaat şirketine el konuldu
20:57 İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane’de büyük kalabalık İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Saraçhane'de büyük kalabalık
20:43 Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirip İmamoğlu’nu es geçti Gözlerin çevrildiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefeti eleştirip İmamoğlu'nu es geçti
20:12 Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polis barikatına saldırdı: Ahlaksız adam Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü polis barikatına saldırdı: Ahlaksız adam
20:01 İş insanı Ali Nuhoğlu 40 milyon lira ile kaçarken yakalandı İş insanı Ali Nuhoğlu 40 milyon lira ile kaçarken yakalandı
19:44 Morgan Stanley, Borsa İstanbul’dan ayrıldı Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan ayrıldı
19:22 3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı 3 partinin milletvekilleri katılmadı, Kartalkaya komisyonu toplanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.03.2025 14:55:00. #7.13#
SON DAKİKA: Tatar, Guterres ile Cenevre'de Görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.