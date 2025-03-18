Tatar, Guterres ile Cenevre\'de Görüştü

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cenevre'de Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüştü.

İsviçre'nin Cenevre şehrindeki gayriresmi Kıbrıs konferansında ikinci gün başladı. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, konferans marjında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Tatar'a görüşmede KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Özel Temsilci Güneş Onar ve heyeti de eşlik etti.

BM Genel Sekreteri Guterres Hotel Intercontinental'da ayrıca İngiltere, Yunanistan, Kıbrıs Rum tarafı ile Türkiye heyet başkanlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi.

Açılış Guterres'in hitabıyla başlayacak

BM Cenevre Ofisi'ndeki gayriresmi konferans, Guterres'in açılış konuşmasıyla başlayacak. Daha sonra Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis, KKTC Tatar, Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İngiltere'nin Avrupa ve Kuzey Amerika'dan Sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty hitapta bulunacak. Saat 14.30-15.00 arasında konferansın kapanış bölümü yapılacak ve Cumhurbaşkanı Tatar, yabancı haber ajanslarına yönelik basın toplantısı düzenleyecek. - LEFKOŞA