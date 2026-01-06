Tavas Belediyesi atıl durumda olan araziyi öğrenci bursu için ağaçlandıracak - Son Dakika
Tavas Belediyesi atıl durumda olan araziyi öğrenci bursu için ağaçlandıracak

06.01.2026 09:23  Güncelleme: 09:25
Tavas Belediyesi ile Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği arasında imzalanan protokol ile uzun süredir atıl durumda olan vakıf arazilerine ceviz ağacı dikimi yapılacak. Proje, çevrenin korunması, tarımsal üretimin teşvik edilmesi ve genç nesillere doğa sevgisi aşılanmasını hedefliyor.

Tavas Belediyesi ile Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği arasında, Derinkuyu Mahallesi sınırları içerisinde bulunan vakıf arazilerinin değerlendirilmesine yönelik "Ağaçta Birlik, Gelecekte Dirlik" Ağaçlandırma Projesi Protokolü imzalandı.

Tavas Belediyesi ile Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği arasında imzalanan protokol kapsamında, uzun süredir atıl durumda bulunan vakıf arazilerinde ceviz ağacı dikimi gerçekleştirilmesi planlanıyor. Proje ile çevrenin korunması, tarımsal üretimin teşvik edilmesi ve sosyal faydanın artırılması hedefleniyor.

Ağaçlandırma çalışmasıyla birlikte, genç nesillere doğa ve ağaç sevgisinin aşılanması, Yeşil Vatan bilincinin güçlendirilmesi ve kullanılmayan arazilerin üretime kazandırılarak katma değerli tarımsal faaliyetlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Proje kapsamında dikilecek ceviz ağaçlarından elde edilecek gelirlerin ise Derinkuyu Gençlik ve Kültür Derneği bünyesindeki öğrencilere burs desteği olarak aktarılması planlanıyor.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, doğayı koruyan, üretimi ve eğitimi destekleyen bu anlamlı iş birliğinin Derinkuyu Mahallesi'ne, Tavas ilçesine ve bölge halkına hayırlı olmasını temenni etti. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

