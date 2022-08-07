Tayvan: "Ada çevresinde Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 gemi tespit edildi" - Son Dakika
Üye Girişi

Tayvan: "Ada çevresinde Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 gemi tespit edildi"

07.08.2022 18:33
Tayvan: "Ada çevresinde Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 gemi tespit edildi"

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Boğazı ve çevresinde 66 Çin savaş uçağı ve gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

Tayvan Savunma Bakanlığı, Tayvan Boğazı ve çevresinde 66 Çin savaş uçağı ve gemisinin tespit edildiğini bildirdi.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan'ı ziyaretiyle başlayan kriz sürüyor. Çin ordusunun Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan çevresinde başlattığı askeri tatbikat 4. gününde devam ederken, Tayvan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Çin'e ait 66 savaş uçağı ve gemisinin tespit edildiği bildirilirken, Çin hava ve deniz araçlarının elektronik takip araçları, devriye uçakları, gemiler ve füze sistemleriyle izlendiği belirtildi.

Çin'in tepki çeken tatbikatı

Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından 4 Ağustos'ta başlattığı geniş kapsamlı deniz ve hava tatbikatı kapsamında Tayvan sularına balistik füzeler fırlatmıştı. Pazar gününe kadar süreceği belirtilen tatbikatlarda, uzun menzilli top atışları ve konvansiyonel füze atışları yapılacağı ifade edilmişti. Tayvan, Çin'in tatbikatının egemenliğini ihlal ettiğini ve "abluka" anlamına geldiğini belirtiyor. ABD ve Tayvan, Çin'i Tayvan Boğazı'ndaki statükoyu değiştirmeye çalışmakla suçluyor. - TAİPEİ

YORUMLAR
500
Tayvan, 'Çin savaş gemisinin kara sularına girdiği' iddiasını reddetti Tayvan, 'Çin savaş gemisinin kara sularına girdiği' iddiasını reddetti Tayvan, Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi Tayvan, Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 geminin Ada çevresinde görüldüğünü bildirdi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Tayvan, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Tayvan: 'Ada çevresinde Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 gemi tespit edildi' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:25 1920 yılında ölen küçük kızın mumyası sergileniyor! Görenler hem korkuyor hem de şaşırıyor
18:10 AK Parti'ye geçeceği öne sürülmüştü! Mehmet Ali Çelebi geçmiş paylaşımlarını kaldırdı
18:04 Fenerbahçe taraftarı merakla bekliyordu! 10 numara Arda Güler'e verildi
17:25 Sosyetenin konuştuğu iddia! Yasemin ve İzzet Özilhan çiftinin boşanacağı konuşuluyor
17:22 Batuhan Karadeniz'in yeni adresi belli oldu! Spor Toto 2. Lig ekibinde top koşturacak
17:06 Türkiye'den İsrail ile Filistin arasında artan gerilime ilişkin açıklama: Çağrımızı yineliyoruz
17:13 Ünlü rapçi Norm Ender'den garsonun başından şampanya döken Demet Akalın'a sert gönderme!
17:04 Vampir kelebekler İstanbul'da! Bahçelerdeki meyve sebzelere zarar veriyor
16:54 Ekrem İmamoğlu'ndan Kemal Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya mesaj geldi: Sürecin en çalışkan neferi olacağım
16:48 Sevgilisiyle ayrı eve çıkmak istedi! Kızın ailesi kaldırım taşıyla dövdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2022 18:33:39. #1.12#
SON DAKİKA: Tayvan: "Ada çevresinde Çin'e ait 66 savaş uçağı ve 14 gemi tespit edildi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement