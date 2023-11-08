 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBB Başkanı: Yargıtay Kararı Anayasa Mahkemesi'ni Ortadan Kaldırma Çabasıdır - Son Dakika

TBB Başkanı: Yargıtay Kararı Anayasa Mahkemesi'ni Ortadan Kaldırma Çabasıdır

TBB Başkanı: Yargıtay Kararı Anayasa Mahkemesi\'ni Ortadan Kaldırma Çabasıdır
08.11.2023 22:03

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararının ardından, Anayasa'yı yok sayarak Anayasa Mahkemesi'ni fiilen ortadan kaldırma çabası olduğunu belirtti. Sağkan, ilgili daire üyeleri hakkında 'görevden el çektirmeye davet' yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na başvuru yapacaklarını açıkladı. Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi'nin Can Atalay hakkındaki kararına uymama kararı aldı ve Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi işlemlerine başlanması için TBMM Başkanlığı'na kararı gönderdi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin cezaevindeki Milletvekili Can Atalay ile ilgili kararının ardından; "Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı Anayasa'yı yok sayarak Anayasa Mahkemesi'ni fiilen ortadan kaldırma çabasından ibarettir. Kararın hukuken değerlendirilebilecek hiçbir yanı bulunmamaktadır. Birliğimiz tarafından Anayasayı yok sayan ilgili daire üyeleri bakımından 'görevden el çektirmeye davet' yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, bugün akşam Anayasa Mahkemesi'nin TİP Hatay Milletvekili Can Atalay hakkında verdiği "seçilme hakkı" ve "kişi hürriyeti ve güvenliği" haklarının ihlal edildiği yönündeki kararına uyulmamasına hükmetti. Daire, "yargısal aktivizm" yapmakla suçladığı ihlal kararı yönünde oy kullanan AYM üyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Daire aynı zamanda Atalay'ın milletvekilliğinin de düşürülmesi işlemlerine başlanması için kararı TBMM Başkanlığı'na gönderdi.

"ANAYASA MAHKEMESİ'Nİ FİİLEN ORTADAN KALDIRMA ÇABASI"

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, sosyal medya hesabında şu açıklamayı yaptı:

"Yargıtay 3. Ceza Dairesi'nin kararı Anayasa'yı yok sayarak Anayasa Mahkemesi'ni fiilen ortadan kaldırma çabasından ibarettir. Kararın hukuken değerlendirilebilecek hiçbir yanı bulunmamaktadır. Birliğimiz tarafından Anayasayı yok sayan ilgili daire üyeleri bakımından 'görevden el çektirmeye davet' yaptırımının uygulanması için Yargıtay Yüksek Disiplin Kurulu'na yarın itibariyle gerekli başvuru yapılacaktır.

Türkiye Barolar Birliği Yönetim Kurulu Anayasal düzeni yok sayan bu keyfi uygulamaya karşı hukukun üstünlüğünü ve yurttaşlarımızın haklarını korumak için yapılacakları belirlemek üzere yarın sabah olağanüstü gündemle toplantı kararı almıştır."

Kaynak: ANKA

Hukuk, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBB Başkanı: Yargıtay Kararı Anayasa Mahkemesi'ni Ortadan Kaldırma Çabasıdır - Son Dakika


Son Dakika
22:36 Türk futbolu yine karıştı! Murat Sancak'tan bahis iddialarına zehir zemberek yanıt
22:05 Geri döndüler! Erteleme maçında gülen taraf Samsunspor
21:51 Canlı anlatım! Mücadele tempolu başladı
21:19 Kassam savaşçıları Gazze'ye giren İsrail tanklarını böyle vurdu
21:17 Dışişleri Bakanlığı, AB Komisyonu'nun Türkiye Raporu'na sert tepki gösterdi: Mesnetsiz iddiaları ve haksız eleştirileri tümüyle reddediyoruz
20:50 Yardımcı antrenör müjdeyi verdi: Aboubakar hazır
20:34 Yargıtay'ın Can Atalay hamlesine CHP Genel Başkanı Özel'den sert tepki: Bu, anayasal düzene karşı kalkışma girişimidir
20:31 AK Partili Hayati Yazıcı'dan AYM'ye suç duyurusunda bulunan Yargıtay'a tepki: Devleti oluşturan erkler birbirini çelmeleyemez
20:11 Taraftarın yüreğine su serpti! İsmail Kartal, sakat futbolcuların döneceği maçı söyledi
19:53 İşte Tayyar-Özlem çiftini hedefe koyan paylaşımları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2023 23:27:25. #1.12#
SON DAKİKA: TBB Başkanı: Yargıtay Kararı Anayasa Mahkemesi'ni Ortadan Kaldırma Çabasıdır - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement