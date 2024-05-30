TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı İzlanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı İzlanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile görüştü

TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İzlanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dilja Mist Einarsdottir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Kayatürk, görüşmede, milletvekilleri ve parlamentolar arasındaki temas ve işbirliğinin artmasının Türkiye ve İzlanda arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti. İki ülke arasındaki ticaret hacminin 78 milyon dolara ulaştığını dile getiren Kayatürk, ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi. Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak gördüklerini anlatan Kayatürk, ancak AB'nin bir, iki üyesi tarafından yönlendirildiğini aktardı. Kayatürk, Kıbrıs meselesinin Türkiye-AB ilişkileriyle doğrudan ilişkilendirilmesinin talihsiz bir durum olduğunu ifade ederek, '2004'te Annan Planı'na 'hayır' diyen Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB üyesi yapılmasının stratejik bir hata olduğu' değerlendirmesinde bulundu. AB'nin FETÖ'yü sivil toplum örgütü olarak gördüğünü de dile getiren Kayatürk, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin son dönemde askıya alınmasının temel nedeninin de AB'nin bu iki konu hakkındaki taraflı ve yanlış siyasi tutumu olduğunu söyledi.

30.05.2024 17:16
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TBMM Avrupa Birliği (AB) Uyum Komisyonu Başkanı ve AK Parti Van Milletvekili Burhan Kayatürk, İzlanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı Dilja Mist Einarsdottir ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kayatürk, görüşmede, milletvekilleri ve parlamentolar arasındaki temas ve işbirliğinin artmasının Türkiye ve İzlanda arasındaki ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayacağını düşündüğünü belirtti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 78 milyon dolara ulaştığını dile getiren Kayatürk, ekonomik ve ticari ilişkileri genişletmeyi ve çeşitlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Türkiye'nin AB üyeliğini stratejik bir hedef olarak gördüklerini anlatan Kayatürk, ancak AB'nin bir, iki üyesi tarafından yönlendirildiğini aktardı.

Kayatürk, Kıbrıs meselesinin Türkiye-AB ilişkileriyle doğrudan ilişkilendirilmesinin talihsiz bir durum olduğunu ifade ederek, "2004'te Annan Planı'na 'hayır' diyen Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin AB üyesi yapılmasının stratejik bir hata olduğu" değerlendirmesinde bulundu.

AB'nin FETÖ'yü sivil toplum örgütü olarak gördüğünü de dile getiren Kayatürk, Türkiye'nin AB'ye katılım müzakerelerinin son dönemde askıya alınmasının temel nedeninin de AB'nin bu iki konu hakkındaki taraflı ve yanlış siyasi tutumu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı İzlanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı İzlanda Parlamentosu Dışişleri Komisyonu Başkanı ile görüştü - Son Dakika
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