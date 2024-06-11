TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazze'de ateşkes süreci başlamalı - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazze'de ateşkes süreci başlamalı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı: Gazze\'de ateşkes süreci başlamalı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararının bir an önce yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlatılması gerektiğini belirtti. Yüksel, İsrail'in Gazze'de devam eden soykırım niteliğindeki eylemlerinin derhal durdurulması ve uluslararası toplumun Filistin Devletini tanıması çağrısında bulundu.

11.06.2024 12:04
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinde (BMGK) dün kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararının bir an önce yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin başlatılması gerektiğini belirtti.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, BMGK'de kabul edilen Gazze'de ateşkes sağlanmasına yönelik kararı değerlendirdi.

BMGK'de "Gazze'de hemen ateşkes" öngören karar tasarısının geç de olsa kabul edilmiş olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildiren Yüksel, "Kararın bir an önce yürürlüğe girmesi ve ateşkes sürecinin derhal başlaması gerekmektedir. İsrail'in Gazze'de aylardır devam eden soykırım niteliğindeki eylemleri gecikmeksizin durdurulmalıdır." ifadesini kullandı.

Dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık tarihinin en zalim hadiselerinden olan uluslararası hukuk ihlalleri dolayısıyla İsrail'in ve İsrailli yetkililerin cezalandırılması için çabalarının devam ettiğinin vurgulayan Yüksel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüttükleri süreçle, tüm dünya ülkelerini, uluslararası toplumun eşit bir üyesi olarak küresel sistemdeki yerini almış, bağımsız ve egemen Filistin Devletini tanımaya davet ettiklerini kaydetti.

Kaynak: AA

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