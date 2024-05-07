TBMM Adalet Komisyonu Başkanı İsrail'in Refah kentine saldırısını kınadı - Son Dakika
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Politika

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı İsrail'in Refah kentine saldırısını kınadı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı İsrail\'in Refah kentine saldırısını kınadı

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in Refah kentine gerçekleştirdiği kara saldırısını lanetledi. Yüksel, uluslararası hukuk nezdinde İsrail'in cezalandırılması gerektiğini vurguladı ve diplomatik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

07.05.2024 16:24
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, İsrail'in Refah kentine saldırısını kınadı.

Yüksel, yaptığı yazılı açıklamada, Hamas'ın Katar ve Mısır'ın ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onaylamasının ardından İsrail'in, Filistin'e yönelik insani yardımların ana geçiş noktası olan Refah kentine gerçekleştirdiği kara saldırısını lanetlediğini belirtti.

Her yeni gün, savaş ve soykırım suçu teşkil eden eylemlerine bir yenisini ekleyen İsrail'in uluslararası hukuk nezdinde cezalandırılması gerektiğini vurgulayan Yüksel, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Birleşmiş Milletler ve İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası kurum ve kuruluşlarda gerçekleştirdiğimiz diplomatik çalışmalar neticesinde uluslararası hukuk, insan hakları hukuku ve insancıl hukuku ayaklar altına alan İsrail'in durdurulması gerektiğini bir kez daha ifade ediyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Adalet Komisyonu Başkanı İsrail'in Refah kentine saldırısını kınadı - Son Dakika

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