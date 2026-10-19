TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: En adi suç soykırımdır - Son Dakika
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: En adi suç soykırımdır

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel: En adi suç soykırımdır
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Gazze’de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlara ilişkin, “Akla gelen ne kadar suç varsa hepsinden daha adi bir suç, insanlık suçu olan soykırımdır.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana yaşananlara ilişkin, "Akla gelen ne kadar suç varsa hepsinden daha adi bir suç, insanlık suçu olan soykırımdır. Bu kürsüden, Meclis kürsüsünden veya Lahey'deki mahkeme salonlarından hakkı ve hukuku inşallah hep birlikte savunmaya devam edeceğiz" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Cüneyt Yüksel, Mardin Artuklu Üniversitesi bünyesinde yürütülen 'İnsan, Toplum ve Medeniyet' dersine konuk oldu. Öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği derste yaptığı konuşmada Yüksel, Filistin ve Gazze'yi savunmaya devam edeceklerini belirterek, "7 Ekim tarihinden itibaren Gazze'de öldürülen sivil şehitlerin sayısı 80 bini geçti. Bunların yüzde 70'ini kadınlar, çocuklar ve bebekler oluşturuyor. 200 binden fazla yaralı var. Bunların birçoğu ampute olmuş veya hayatını normal şartlarda sürdüremeyecek durumda olan kardeşlerimiz. Bunu söylemiş olsam ve sadece şu soruyu sorsam, hepinizin cevabını biliyorum: Gazze'de soykırım var mı? Herhalde tereddütsüz, Gazze'de soykırım olduğunu söylersiniz. Aslında vicdanı olan dünyadaki herkesin de tereddütsüz 'Bu bir soykırımdır' demesini beklersiniz ve adalet çağrısı yaparsınız. 'Küresel adalet nerede? Vicdan nerede, insanlık onuru nerede?' diye sorarsınız. Bizlerin vicdanında soykırım olarak kabul ettiğimiz şey, dünyanın en adi suçudur. Akla gelen ne kadar suç varsa hepsinden daha adi bir suç, bir insanlık suçu olan soykırımdır. Filistin ve Gazze yalnız değildir. Bu kürsüden, Meclis kürsüsünden veya Lahey'deki mahkeme solanlarından hakkı ve hukuku inşallah hep birlikte savunmaya devam edeceğiz" dedi.

Öğrencilere dijital çağda bilgi paylaşımının beraberinde sorumluluk getirdiğini hatırlatan Yüksel, nefret dilinden uzak durulmasını ve günlük yaşamda adalet ilkesinin gözetilmesini tavsiye etti.

Kaynak: DHA
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