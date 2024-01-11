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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Kocaeli'de sektör temsilcilerini dinledi - Son Dakika
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TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Kocaeli'de sektör temsilcilerini dinledi

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Kocaeli'de sektör temsilcilerinin sorunlarını dinlemek üzere toplantı düzenledi. Komisyon üyeleri, balıkçılık ve su ürünleri sektörünün önemini vurgulayarak, sektörün talepleri ve mevzuatın sınırları arasında uyum sağlanması gerektiğini belirtti. Toplantıda sektör temsilcileri, sorunlarını, taleplerini ve çözüm önerilerini komisyon üyelerine aktardı.

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Kocaeli\'de sektör temsilcilerini dinledi
11.01.2024 - 21:13,
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, Kocaeli'de sektör temsilcilerinin sorunlarını dinledi.

Komisyon Başkan Vekili AK Parti Giresun Milletvekili Nazım Elmas önderliğinde, AK Parti Kastamonu Milletvekili Fatma Serap Ekmekci, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz ve AK Parti Trabzon Milletvekili Vehbi Koç'tan oluşan komisyon, istişare toplantısına katılmak üzere Körfez Ticaret Odası'nı ziyaret etti.

Komisyon Başkan Vekili Elmas, toplantıda yaptığı konuşmada, balıkçılık ve su ürünlerinin Türkiye'de büyük bir sektör olduğunu söyledi.

Balıkçılık ve su ürünlerinin gelişen sosyal hayat, teknolojik imkanlar ile talepler üzerine daha geniş bir alana açıldığını ve yeni üretim imkanlarıyla bir takım ihtiyaçların doğduğunu ifade eden Elmas, şunları söyledi:

"Sektörün talepleriyle mevcut mevzuatın sınırları arasında ister istemez bir açılım ve karşılıklı bir esneme olması ve yeni düzenlemelerin yapılması gerekiyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Türkiye'nin değişik bölgelerinden değişik siyasi partilerden bir grup oluşturarak araştırma komisyonuyla çalışma grubunu gerçekleştirdi. Bu çalışma grubunun ortaya koyduğu rapor doğrultusunda yeni düzenlemelerin, hükümlerin, açılımların ve alanların öncülük etmesi adına buradayız."

Toplantıda daha sonra sektör temsilcileri, komisyon üyelerine yaşadıkları sorunları, talepleri ve çözüm önerilerini aktardı.

Programa İl Tarım ve Orman Müdürü Altan Çakır, Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, Kocaeli İl Liman Başkanı Erol Ekmekci, Kocaeli Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Murat Coşkun, Kocaeli Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifleri Başkanı Ali Sarı ile sektör paydaşları katıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Kocaeli'de sektör temsilcilerini dinledi - Son Dakika
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