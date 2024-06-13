TBMM Başkan Vekili Karaca Muğla'yı Ziyaret Etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkan Vekili Karaca Muğla'yı Ziyaret Etti

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca, Muğla'da yapılan ziyaretlerde CHP Muğla Milletvekilleri ve yerel yöneticilerle bir araya geldi.

13.06.2024 15:01
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TBMM Başkan Vekili Karaca'nın ziyaretinde CHP Muğla Milletvekilleri Gizem Özcan ve Cumhur Uzun, İl Başkanı Zekican Balcı, İl Kadın Kolları Başkanı Aysun Korkut ile Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal da yer aldı.

Karaca ziyaretinde Başkan Aras'ı tebrik ederken, "Seçim sürecinde yürütmüş olduğunuz çalışmaları ve yeni görevinizi tebrik ediyorum. Geçen üç aylık süreçte yaptığınız çalışmalarla Muğla'ya bu dönem neler kazandıracağınızın mesajını verdiğinizi düşünüyorum. Bu yolda size kolaylıklar diliyorum." dedi. Başkan Aras ise son seçimde parti adına alınan sonuçlardan memnun olduğunu dile getirerek "Sizin de bölgeniz olan Denizli'de dahil olmak üzere ülkemizde hep birlikte güzel bir sonuç aldık. Umarım önümüzdeki seçimlerde bunu daha da arttıracağız. Sizi de başkan vekilliğinizden dolayı kutluyor, başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.

TBMM Başkan Vekili Gülizar Biçer Karaca başkanlık anı defterini imzaladıktan sonra Menteşe'deki etkinlik ve ziyaretler için ayrıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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