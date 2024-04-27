TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD'de öğretim üyeleri işgalci İsrail'in zulmünü anlatmaya çalıştığında işlerine son veriliyor - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD'de öğretim üyeleri işgalci İsrail'in zulmünü anlatmaya çalıştığında işlerine son veriliyor

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nde gençlerle bir araya gelerek yaptığı konuşmada, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı üniversitelerde İsrail zulmünü anlatan akademisyenlerin işlerine son verildiğini belirtti. Kurtulmuş, siyonist baskıdan bunalmış olan vicdan sahibi, ilim sahibi tüm öğretim üyelerine Türkiye'nin üniversitelerinin kapılarının sonuna kadar açık olduğunu vurguladı.

27.04.2024 22:22
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "ABD'de öğretim üyeleri işgalci İsrail'in zulmünü anlatmaya çalıştığında işlerine son veriliyor"

"Siyonist baskıdan bunalmış olan vicdan sahibi, ilim sahibi tüm öğretim üyelerine Türkiye'nin üniversitelerinin kapıları sonuna kadar açıktır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş üniversiteli gençlerle bir araya geldi

İSTANBUL - İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen söyleşide gençlerle buluşan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, " Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli üniversitelerinin hemen hepsinde sadece öğrenciler değil öğretim üyeleri de işgalci İsrail'in zulmünü anlatmaya çalıştığında işlerine son veriliyor. Bir bilim yuvasından sesleniyorum, şu anda dünyanın dört bir yanında Siyonist baskıdan bunalmış olan vicdan sahibi, ilim sahibi tüm öğretim üyelerine Türkiye'nin üniversitelerinin kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İbn Haldun Üniversitesi'nde gençlerle bir araya geldi. Kurtulmuş yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin önemli bir tarihsel dönüm noktasından geçtiğimiz bu süreçte örnek şahsiyetlerin genç nesillere tanıtılmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Ben Sabahattin Zaim hocanın öğrencisiyim. Bizim dönemimizin örnek isimlerinden birisidir kendisi. Türkiye'ye hizmet etmek için kollarını sıvayan ve kalkınması için hizmet eden bir kişidir. Çok sayıda öğretim üyesi ve öğrencinin yetişmesine vesile olmuştur. İslam ekonomisi terimi yeni ortaya çıktığı zamanlarda, az sayıda bilim adamlarının İslam iktisadıyla alakalı fikirlerini Türkiye'ye taşımıştır" ifadelerini kullandı.

"Siyonist baskıdan bunalmış öğretim üyelerine Türkiye'nin üniversitelerinin kapıları sonuna kadar açıktır"

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı üniversitelerde İsrail zulmünü anlatan akademisyenlerin işlerine son verildiğini belirten Kurtulmuş, "Tarihlerde Nazi Almanya'sında oradaki Nazilerin zulmünden kaçan bilim adamları varsa şimdi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin önemli üniversitelerinin hemen hepsinde sadece öğrenciler değil öğretim üyeleri de işgalci İsrail'in zulmünü anlatmaya çalıştığında işlerine son veriliyor. Onlarca bilim insanı üniversitelerden atıldı. Almanya'da aynı şekilde ders ve konferans veren hocalar anti-siyonist fikirleri nedeniyle işlerinden atıldı. Bir bilim yuvasından sesleniyorum, şu anda dünyanın dört bir yanında siyonist baskıdan bunalmış olan vicdan sahibi, ilim sahibi tüm öğretim üyelerine Türkiye'nin üniversitelerinin kapıları sonuna kadar açıktır" dedi.

Konuşmalarına devam eden Kurtulmuş, "İlmin başı merak ortası sabır sonu ise kendini bilmektir. Şunu söylemek isterim, bizim geleneğimizde nesillerden nesillere aktarılan bir eğitim sistemidir, hoca öğrencisine öğretir, o bir başkasına öğretir. Biz bu intikali önemsememiz lazım. Bilim adamlarından sadece iki kere ikinin dört ettiğini değil, söyledikleri sözleri, oturmalarını, kalkmalarını her şeyi öğrenmemiz gerekiyor. İnsanın yanılgısı kendisini çok önemsemesidir. Kim olursan ol, kendinizi mühim insan kabul etmeyin. Mühim insan görmek istiyorsak Fatih Camii avlusu, Süleymaniye Camii avluları çok çok büyük insanlarla dolu. Dolayısıyla hiçbirimiz büyük insan değiliz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Numan Kurtulmuş, Türkiye, İsrail, İnsan Hakları, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş: ABD'de öğretim üyeleri işgalci İsrail'in zulmünü anlatmaya çalıştığında işlerine son veriliyor - Son Dakika

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