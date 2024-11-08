TBMM Başkanı Kurtulmuş Azerbaycan Zafer Günü'nü kutladı

Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın Zafer Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:

" Karabağ'ın azadlığının dördüncü yıl dönümünde, Azerbaycan'ın Zafer Günü'nü en kalbi duygularımla kutluyor, Karabağ'ın özgürlüğü için 44 gün süren destansı mücadelenin kahraman gazilerini hürmetle, aziz şehitlerini saygıyla ve rahmetle anıyorum. Karabağ zaferimiz kutlu, kardeşliğimiz daim olsun."