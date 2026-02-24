TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü.

DEM Partinin TBMM grubunda basına kapalı gerçekleşen görüşme yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kurtulmuş, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun çalışmalarına verdiği katkılar için DEM Partiye teşekkür etti.

"Cumhuriyet tarihimizin en ağır meselesinin çözülmesi, silah, şiddet ve terör meselesinin çözülmesi için tarihi bir eşik açılmıştır." diyen Kurtulmuş, Komisyonun ittifakla aldığı kararla raporu hazırladığını, TBMM Genel Kurulunun da raporun uygulanması sürecinde görev alacağını söyledi."

"Terörsüz Türkiye" hedefiyle yapılan çalışmalarda karşılıklı iyi niyet, samimiyet ve açık yürekliliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle konuştu:"

"Türkiye artık bu meseleyi geride bırakacak, asla ve asla geriye dönmeyecektir. Bu kadar yol aldığımız, çözüme çok yakın olduğumuz noktada siyaset olarak üzerimize düşeni yapacağız. Herkesin kendi yankı odasında konuşmasından daha değerli olan şey, herkesin ortak olarak Türkiye'nin gündemine, geneline dönük olarak söz söylemesidir. Bunun da raporla birlikte başarıldığını düşünüyorum. Tabii ki bu her şeyin sonu değil, bundan sonra atılacak adımların başlangıcıdır. Bu tarihi sorumluluğu başarıyla Komisyon yerine getirmiş. Bu sorumluluğun yerine getirilmesinde de Komisyona destek veren bütün siyasi partiler üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmiştir."

Süreç tamamlandığında bu işin kazananının Türkiye ve 86 milyon olacağını belirten Kurtulmuş, sürecin sonunda Türkiye'nin bölgesinde güçlü ve lider bir ülke olarak ortaya çıkacağını, demokrasinin kazanacağını belirtti.

Farklı etnik ve mezhebi kimlikleriyle 86 milyonun huzur ve güvenlik içinde olduğu bir Türkiye'yi inşa edeceklerini dile getiren Kurtulmuş, "Türkiye modeli" olarak ortaya koydukları bu çalışmanın bütün dünyada çatışma çözümleri için örnek olarak gösterileceğini umut ettiğini söyledi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Bakırhan ise Meclis Başkanı Kurtulmuş ile iyi bir çalışma yürüttüklerini, gündemlerinin rapor olduğunu, önümüzdeki dönemde atılacak adımlara ilişkin de görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Rapora ilişkin katılmadıkları başlıkları kamuoyuyla paylaştıklarını ifade eden Bakırhan, şöyle konuştu:

"Bunlar raporun önemsiz olduğu anlamına gelmez. Aksine TBMM'de ilk defa grubu bulunan beş parti çeşitli konularda bir mutabakat sağlıyor. Ortak müşterekleri var, biz bunu önemsiyoruz. Şimdi rapordaki ayrılıkları konuşma zamanı değil. Tam tersine bu müşterekleri büyütmek, çoğaltmak, bu müşterekleri büyüterek Türkiye demokrasisinin önünü açmak, yüzyıllık bu meseleyi çözmek tarihi bir sorumluluk olarak hepimizin üzerinde duruyor."

Orta Doğu'daki gelişmelere değinen Bakırhan, İran'a müdahale senaryolarının tartışıldığı bir süreçte buradaki çözümün ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha gördüklerini, bu nedenle Türkiye'de bu sürecin ertelenmemesi ve bu konudaki yasal düzenlemelerin bir an önce yapılması gerektiğini aktardı.

Bakırhan, "AİHM kararlarının uygulanması ve kayyum atanan belediye başkanlarının görevine dönmesinin sağlanması" gibi adımların iklimi daha da yumuşatacağını savundu.