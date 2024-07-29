TBMM Başkanı Kurtulmuş: İsrail\'in çirkin paylaşımı Türkiye\'yi yolundan döndüremez

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek, kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir" dedi.

Kurtulmuş paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir. Türklerin tarihi de Müslümanların mazisi de bellidir. Geçmişimizde nasıl mazlumdan yana olup zalime karşı durduysak, gelecekte de bu duruşumuzdan zerrece taviz vermeyeceğiz. Ta ki Filistinliler özgür olana dek" - ANKARA