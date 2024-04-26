TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail'in zulmü karşısında söylenecek sözlerin neredeyse tamamı söylenmiştir, bundan sonra eylem zamanıdır" - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail'in zulmü karşısında söylenecek sözlerin neredeyse tamamı söylenmiştir, bundan sonra eylem zamanıdır"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin için düzenlenen konferansta yaptığı konuşmada, İsrail'in zulmüne karşı söylenecek sözlerin neredeyse tamamının söylendiğini ve artık eylem zamanı olduğunu belirtti. Kurtulmuş, İsrail Başbakanı Netanyahu ve destekçilerini eleştirerek, uluslararası sistem içinde yalnızlaştırılmalarını sağlamak ve mazlumların yanında olan milletlerin işbirliğini artırmak gerektiğini vurguladı.

26.04.2024 17:24
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TBMM Başkanı Kurtulmuş: "İsrail'in zulmü karşısında söylenecek sözlerin neredeyse tamamı söylenmiştir, bundan sonra eylem zamanıdır"

TBMM Başkanı Kurtulmuş Filistin için Özgürlük ve Bağımsızlık temalı konferansa katıldı

İSTANBUL - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "İsrail'in zulmü karşısında söylenecek sözlerin neredeyse tamamı söylenmiştir. Bundan sonra eylem zamanıdır" dedi.

Bahçelievler'de Filistin İçin Özgürlük ve Bağımsızlık Temalı, 5'inci Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Konferansı düzenlendi. Otelde düzenlenen konferansa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Başkanı Hamid Abdullah Al Ahmar, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Nureddin Nebati, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve yerli ve yabancı 600'e yakın milletvekilinin yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Program, Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve ardından videolu tanıtım gösterimi ile başladı. Kur'an-ı Kerim, Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi İmamı Bünyamin Topçu tarafından okundu.

Sahnede bir konuşma yapan Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı Nureddin Nebati, bugüne kadar çok büyük katılımlı toplantılar düzenlendiğini kaydederek teşekkürlerini ilettiğini söyledi. Nebati, "Biz kurtuluşu kadimde özde ararken Batı hoyrat içi boşaltılmış bir ilerlemeler taahüttünden medet ummaktadır. Her zaman katliamlar soykırımlar acılar ve savaşlar olmuştur. Toplumları geride kalanlar olarak görerek kendilerinden sözde ilkel toplumlara güç kullanarak istediği şekli verme hakkı gören sapkınların gideceği yer tarih çöplüğüdür. Onlar istedikleri kadar tarihin sonunun geldiğine inansınlar. Bizler tarihin döngüler halinde ilerlediğini en yakından bilenlerdeniz" dedi.

Nebati'nin ardından sahneye çıkan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Filistin de insanlık tarihinin yakın zamanlarda gördüğü en büyük soykırım ve katliamın yaşandığını ifade ederek, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ve destek verenleri eleştirdi. Kurtulmuş, "Bu toplantının bizim tahminimizden çok daha güçlü sonuçlar doğurabilecek bir toplantı olabileceğinin altını çizmek isteriz. Dünyanın hemen her yerinde halklar sokaklara çıkıp Filistin halkının haklı davasına destek vermek üzere meydanları ve caddeleri doldururken üniversite kampüslerinde kendi ülkelerinin yönetimlerine rağmen hakkın ve adaletin sesini yükseltmeye devam ederken bazı yönetimlerin halen İsrail'deki Siyonist işgalci Netanyahu ve çetesine destek olmaya devam ettiklerini ne yazık ki üzülerek takip ediyorum" diye konuştu.

"İsrail'in zulmü karşısında söylenecek sözlerin neredeyse tamamı söylenmiştir, bundan sonra eylem zamanıdır"

Kurtulmuş konuşmasının devamında da Filistin'e destek mesajları vererek, "Güney Afrika Cumhriyeti'nin uluslararası adalet divanına başvurusu ile birlikte Filistin davası bakımından da İsrail'in bölgedeki siyaseti bakımından da yeni bir dönem başlamıştır. Uzun yıllar sürecek mücadeleye hazır olmak zorundayız. Şimdiye kadar İsrail'in zulmü karşısında söylenecek sözlerin neredeyse tamamı söylenmiştir. Bundan sonra eylem zamanıdır. Bundan sonra mücadele etme zamanıdır. Netanyahu ve çetesinin ve buna bağlı olarak siyonist emperyalizminin uluslararası sistem içerisinde yalnızlaştırılmasını sağlanmasıdır. 2'ncisi başta İslam ülkeleri olmak üzere yeryüzünde mazlumlardan yana olan bütün milletlerin bir araya gelerek işbirliğini artırmasıdır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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