TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kütahya'da Zafer Haftası kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kütahya'da Zafer Haftası kutlamalarına katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kütahya\'da Zafer Haftası kutlamalarına katıldı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Kütahya'ya gelerek Zafer Haftası kutlama programlarına katıldı. Kurtulmuş, Zafer Abidesi'ne çelenk sundu ve Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti. Kurtulmuş, Zafertepe Zafer Abidesi'nde çelenk sunup saygı duruşunda bulundu ve Dumlupınar Şehitliği'nde şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti. Kurtulmuş, ecdadımızın aziz hatıralarını yad ederek, mekanlarının cennet olmasını diledi.

25.08.2024 19:36  Güncelleme: 19:47
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Zafer Haftası kutlama programlarına katılmak üzere geldiği Kütahya'da Zafer Abidesi'ne çelenk sundu, Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kurtulmuş, Kütahya programının ardandan Vali Musa Işın, Kütahya Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mustafa Baş, Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci ve AK Parti Kütahya milletvekili Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, AK Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay ve protokol üyeleri ile birlikte Zafertepe Zafer Abidesi'ne gitti. Kurtulmuş burada çelenk sunup saygı duruşundu bulundu.

Kurtulmuş ve beraberindeki protokol üyeleri, daha sonra Dumlupınar Şehitliğini ziyaret etti. Kurtulmuş, burada şehit mezarlarına karanfil bırakıp dua etti.

Kurtulmuş, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstiklal Harbi'mizin dönüm noktalarından Başkomutan Meydan Muharebesi'ni sevk ve idare ettiği Zafertepe'de, bağımsızlık uğruna her şeyi göze alan, canı pahasına sancağımızı asla yere düşürmeyen şanlı ecdadımızın aziz hatıralarını yad ettik. Mekanları cennet olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kütahya'da Zafer Haftası kutlamalarına katıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Kütahya'da Zafer Haftası kutlamalarına katıldı - Son Dakika
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