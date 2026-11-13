TBMM Başkanı Kurtulmuş, Nasır Hastanesi saldırısını katliam olarak niteledi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ne düzenlediği saldırıya tepki göstererek, "Bu vahşet karşısında sessiz kalmak, yalnızca Filistin'de yükselen feryatlara değil bütün mazlumların çığlığına ve insanlığın ortak vicdanına sırt çevirmektir. Uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz ve sömürgeci siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Barbar İsrail, Han Yunus'taki Nasser Hastanesi'ni hedef alarak insanlık onurunu ayaklar altına alan, uluslararası hukuku açıkça hiçe sayan yeni bir katliamı daha gerçekleştirmiştir. Sağlık çalışanlarının hedef alındığı bu saldırılar, münferit hadiseler değil Filistin halkını topyekun yok etmeye yönelik sistematik bir politikanın parçasıdır. Kadın, çocuk, yaşlı demeden masumları katleden, Gazze'ye yönelik işgal planlarıyla bu yıkımı derinleştiren Netanyahu ve hükümeti, barışı değil savaşı ve işgali tercih ettiğini bugün bir kez daha ortaya koymuştur.

Bu vahşet karşısında sessiz kalmak, yalnızca Filistin'de yükselen feryatlara değil bütün mazlumların çığlığına ve insanlığın ortak vicdanına sırt çevirmektir. Uluslararası toplumu bu hukuk tanımaz ve sömürgeci siyasete karşı kararlı ve somut adımlar atmaya çağırıyoruz."