TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan Mesajı: 'Demokrasi ve insan onurunu savunmaya devam edeceğiz' - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan Mesajı: 'Demokrasi ve insan onurunu savunmaya devam edeceğiz'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajında, ulusal egemenliğin temel ilke olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, Türkiye'nin refahını artırmayı ve demokrasiyle hukuk devletini güçlendirmeyi hedeflediklerini ifade ederek, çocukların haklarının korunmasının önemli olduğunu belirtti. Ayrıca, bu bayramın geleceği inşa etme ve evrensel barış arayışı vesilesi olduğuna inandığını açıkladı.

23.04.2025 09:01
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, "Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 105. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletin tüm zorluklara rağmen 23 Nisan 1920'de ayağa kalkıp bağımsızlık idealiyle açtığı ve egemenliği kayıtsız şartsız millete emanet eden Meclisin, 105'inci yılında aynı ruh ve kararlılıkla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kurtulmuş, temel ilkenin ulusal egemenlik olduğunu vurguladı.

Milletin refahını artırmayı, demokrasiyi derinleştirmeyi ve hukuk devletini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Kurtulmuş, "Misak-ı Milli hedeflerinden sapmadan, milli birliğimizi korumak temel vazifemizdir. Cumhuriyetimizin ikinci asrına adım attığımız bu dönemde, kuruluş ilkelerini ve vizyonunu her daim hatırlayarak, ülkemizi her alanda geliştirme iradesini taşıyoruz. Bu yüce çatı altında görev yapan temsilciler olarak, bağımsızlık ülküsünden ve halkın iradesini önceleyen Cumhuriyet değerlerinden asla taviz vermeyeceğiz." açıklamasında bulundu.

Şevkle ve şerefle yürüttükleri yasama ve denetim faaliyetlerinde sosyal adaletin, eşitliğin, toplumsal barışın ve katılımcı demokrasinin tahkimi için durmadan çalışacaklarının belirten Kurtulmuş, Türkiye'nin ve dünyanın tüm çocuklarının yüzünü güldürmenin her zamankinden daha büyük bir sorumluluk olduğuna işaret etti.

Savaşların, göçlerin, adaletsizliklerin, krizlerin ve yoksulluğun ağır yükünü taşıyan çocuklar için 23 Nisan'ın yalnızca bir bayram değil, aynı zamanda onları hatırlama ve vicdan günü olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, TBMM olarak dünya çocuklarının güvenlik, eğitim, sağlık ve kültürel haklarına kavuşması için çaba sarf etmeyi insanlığın ortak vazifesi saydıklarını bildirdi.

Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Bu bayram vesilesiyle 23 Nisan'ın yalnızca bir anma günü değil, geleceğimizi inşa etme azmimizin ve evrensel barış arayışının da bir vesilesi olduğuna inanıyoruz. Meclisi'mizin kapılarını halkımıza açarak, milletimizle daha güçlü bağlar kurmaya, özellikle çocuklarımızı ulusal egemenlik bilinci ve temsil mekanizmalarıyla tanıştırmaya devam ediyoruz. Millet iradesine sadakatle bağlı kalarak demokrasiyi, hukuku ve insan onurunu her koşulda savunmayı sürdürme kararlılığımızı bir kez daha ilan ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk Başkanı ve Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarını, Birinci Meclisin tüm üyelerini, geçmişten bugüne bu çatı altında milletimize hizmet etmiş tüm milletvekillerimizi ve aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla yad ediyorum. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 23 Nisan Mesajı: 'Demokrasi ve insan onurunu savunmaya devam edeceğiz' - Son Dakika

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