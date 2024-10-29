TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz.

29.10.2024 10:16
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz." ifadesini kullandı.

Kurtulmuş, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Cumhuriyeti'nin ruhunun, milli egemenlik olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü büyük bir heyecanla kutlarken kuruluştan bugüne süregelen kazanımların kıymetini daha derinden hissettiklerini ifade eden Kurtulmuş, egemenliğin sadece millete ait olduğunun, hiçbir kuvvetin halkın iradesinin üstüne çıkamayacağının teminatının Cumhuriyet olduğunu vurguladı. Kurtulmuş, bu anlayışla demokrasiyle buluşan Cumhuriyet'in, milletin iradesini anayasal düzenle tahkim eden, her yurttaşa eşit hak ve özgürlüklerle güvence sunan bir sistem olduğunu aktardı.

"Cumhuriyetin ilanıyla pekiştirdiğimiz toplumsal dayanışmayı güçlendirme hedefi, emperyalizme karşı kararlı duruş ve bağımsızlık ruhu bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam etmektedir" ifadesini kullanan Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Milletimizin birlik ve beraberlik içerisinde hareket etmesi ve köklü geleneklerimiz üzerine inşa edilen hukuk devleti ilkesiyle tüm vatandaşlarımıza eşit imkanlar sunan bir sosyal düzenin güçlenmesi mümkün olmaktadır. Bugün daha müreffeh, daha huzurlu, her yönüyle ileri bir demokrasiyi inşa etmek için Cumhuriyet'in temel ilkelerinden aldığımız güçle, emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin her bir ferdinin, egemenliğin asli unsuru olarak sesini duyurduğu, haklarının korunduğu, özgür ve onurlu yaşam sürdüğü bir ülke ideali hepimizin ortak hedefidir. 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' şiarıyla güçlenmiş bir demokratik düzen, milletimizin kendi iradesini hakim kıldığı en esaslı kazanımımızdır.

Bu kutlu gün vesilesiyle, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Cumhuriyet'in kurucularını ve bu toprakları canları pahasına bizlere emanet eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve büyük bir minnetle anıyor; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilke ve değerlerine bağlı kalarak güçlü ve büyük Türkiye hedefinden vazgeçmeyeceğimizi bir kez daha vurguluyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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