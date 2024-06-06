TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Kurtulmuş ayrıca Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret ederek anıtlara çelenk bıraktı ve dua etti.

06.06.2024 11:25
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın ulusal ve merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Kurtulmuş, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Kurtulmuş, anıtlara çelenk bırakıp dua etti.

Kurtulmuş, Bakü'de gerçekleştirilen TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu'na ve Asamble Konseyi 13. Toplantısı'na katılacak. - BAKÜ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti - Son Dakika
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