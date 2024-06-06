TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını ve şehitlikleri ziyaret etti

Politika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Numan Kurtulmuş, Bakü'de Haydar Aliyev'in mezarını, Azerbaycan ve Türk şehitliklerini ziyaret etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi (TÜRKPA) 13. Genel Kurulu'na katılmak üzere geldiği Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de temaslarını sürdürüyor. Kurtulmuş, ziyareti kapsamında Azerbaycan'ın ulusal ve merhum lideri Haydar Aliyev'in mezarını ziyaret etti. Aliyev'in mezarına çelenk bırakan Kurtulmuş, saygı duruşunda bulundu. Azerbaycan ve Türk şehitliklerini de ziyaret eden Kurtulmuş, anıtlara çelenk bırakıp dua etti.

Kurtulmuş, Bakü'de gerçekleştirilen TÜRKPA 13'üncü Genel Kurulu'na ve Asamble Konseyi 13. Toplantısı'na katılacak. - BAKÜ